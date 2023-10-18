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美商務部再限縮 Nvidia 對中國晶片出口 經長：對我代工廠影響較間接
美商務部再限縮輝達對中國晶片出口，經濟部長王美花今（18）日表示，美國商務部這項出口管制是補去年10月相關出口規範的漏洞，台灣廠是幫國外買主代工，受到影響較間接。她提及，AI晶片現在是供不應求，影響又更小。
她表示，這項措施主要是加嚴原先如輝達、AMD 出口中國大陸晶片，如A800、H800晶片，台灣是代工廠，也要遵守這些規定，但銷售出口到中國是由國外買主決定，因此對台灣代工廠影響較間接。
王美花表示，AI晶片現在是供不應求，不只A800、H800，連A100、H100晶片都供不應求，影響又更小。
美國商務部17日宣布，將大幅限制人工智慧晶片（AI）的出口管制，讓美企輝達與英特爾更難以出售現有產品給中國，或開發降階版產品以規避管制。報導說，此舉旨在彌補去年10月推出的相關出口規範的漏洞。
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