快訊

SBL／吳季穎涉打假球 昨深夜問訊、士檢通知下午續到案說明

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

誰轟炸加薩醫院？以色列強烈否認：真兇是伊斯蘭聖戰組織

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美商務部再限縮 Nvidia 對中國晶片出口 經長：對我代工廠影響較間接

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長王美花表示，美國擬擴大先進晶片禁令，對台灣產業的影響相對間接。記者曾吉松／攝影
經濟部長王美花表示，美國擬擴大先進晶片禁令，對台灣產業的影響相對間接。記者曾吉松／攝影

美商務部再限縮輝達對中國晶片出口，經濟部長王美花今（18）日表示，美國商務部這項出口管制是補去年10月相關出口規範的漏洞，台灣廠是幫國外買主代工，受到影響較間接。她提及，AI晶片現在是供不應求，影響又更小。

她表示，這項措施主要是加嚴原先如輝達、AMD 出口中國大陸晶片，如A800、H800晶片，台灣是代工廠，也要遵守這些規定，但銷售出口到中國是由國外買主決定，因此對台灣代工廠影響較間接。

王美花表示，AI晶片現在是供不應求，不只A800、H800，連A100、H100晶片都供不應求，影響又更小。

美國商務部17日宣布，將大幅限制人工智慧晶片（AI）的出口管制，讓美企輝達與英特爾更難以出售現有產品給中國，或開發降階版產品以規避管制。報導說，此舉旨在彌補去年10月推出的相關出口規範的漏洞。

晶片 美國商務部

延伸閱讀

稱口罩國家隊收回扣李鴻源道歉 王美花：還我們公道

經部：半導體先進製程 根留台灣

黃仁勳來台 王美花：跟供應鏈見面、讓世界看到台AI商機

回擊「收口罩國家隊回扣」王美花：為政治亂抹黑

相關新聞

鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉搭電動車登台

鴻海科技日今天登場，董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一起搭乘電動車登台。

長焦鏡頭大漲3.8倍…i15拆解 台鏈三贏家出列

日經新聞報導，蘋果最高階iPhone 15 Pro Max新機關鍵零組件當中，長焦鏡頭、鈦金屬邊框，及核心處理器A17 ...

友達能源管理 EnLink 攻海外市場

友達能源事業群總經理林恬宇今（18）日表示，受到即將迎來大選年的影響，2023年整體太陽能裝置量不如去年。友達（2409...

龍潭房價近5年漲幅56％ 台積電棄龍科設廠 房仲業：近期超漲回跌

台積電不進駐龍潭科學園區三期，帶來政界及桃園市龍潭房地產震驚，甚至有人預料龍潭房價可能崩盤。熟悉龍潭房市的房仲業者今說，...

黃仁勳提出「AI工廠」概念 Gen AI將帶來運算革命新時代

NVIDIA執行長黃仁勳今（18）日出席鴻海科技日，談及Gen AI （生成式AI）未來發展，他認為，Gen AI帶來運...

台積電因居民觀感不進龍科三期 吳政忠：擴建案會持續

台積電日前宣布不進駐龍潭科學園區三期，立委萬美玲質詢提出，目前台積電宣布不進駐是否會影響龍科三期的推動？對此，國科會主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。