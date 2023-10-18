快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

美國擬擴大對陸先進晶片禁令 王美花：對台影響不大

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
經濟部長王美花表示，美國擬擴大先進晶片禁令，對台灣產業的影響並不大。記者曾吉松／攝影
經濟部長王美花表示，美國擬擴大先進晶片禁令，對台灣產業的影響並不大。記者曾吉松／攝影

美國商務部預計擴大對陸出口禁令，擬加強對陸銷售先進晶片的管控，經濟部長王美花指出，美國的禁令主要是延續去年的禁令，但台灣主要是代工為主，還是會依照客戶指示出貨，對台灣產業較無影響。

美國商務部預計本周加強對陸出口禁令，外界預測新禁令對消費性電子產品影響不大，鎖定的是先進晶片管制，即使是輝達針對大陸市場設計的降規板A800、H800，也可能在限制出口的品項內。

王美花今天在立法院答詢時表示，美國商務部的禁令主要是針對去年10月7日的禁令，對於漏洞做進一步的補強，但台灣相關產業像是台積電，主要負責的是代工，要出貨給誰還是由晶片設計公司去決定，且目前AI相關的先進晶片產能都供不應求，對台灣的產業影響並不大。

美國商務部 晶片

延伸閱讀

稱口罩國家隊收回扣李鴻源道歉 王美花：還我們公道

經部：半導體先進製程 根留台灣

黃仁勳來台 王美花：跟供應鏈見面、讓世界看到台AI商機

回擊「收口罩國家隊回扣」王美花：為政治亂抹黑

相關新聞

鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉搭電動車登台

鴻海科技日今天登場，董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一起搭乘電動車登台。

長焦鏡頭大漲3.8倍…i15拆解 台鏈三贏家出列

日經新聞報導，蘋果最高階iPhone 15 Pro Max新機關鍵零組件當中，長焦鏡頭、鈦金屬邊框，及核心處理器A17 ...

美國擬擴大對陸先進晶片禁令 王美花：對台影響不大

美國商務部預計擴大對陸出口禁令，擬加強對陸銷售先進晶片的管控，經濟部長王美花指出，美國的禁令主要是延續去年的禁令，但台灣...

台積電先進製程放棄進駐龍潭 這些地方大力招手台積電

台積電（2330）宣布不考慮進駐龍潭三期，未來台積電先進製程落腳何處？今（18）日立法院經濟委員會討論，多位立委力薦高雄...

鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉一同亮相 低軌衛星下個月升空

鴻海今日舉辦一年一度的科技日，鴻海董事長劉揚偉、NVIDIA執行長黃仁勳搭乘著鴻海最新量產版MODEL B一起登台亮相，...

南科三期陸續動工開發 黃偉哲向高科技產業招手

台積電（2330）昨宣布不再考慮進駐龍潭園區三期，消息一出各縣市皆紛紛表態招手。台南市長黃偉哲今（18）日表示，目前南科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。