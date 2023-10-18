美國擬擴大對陸先進晶片禁令 王美花：對台影響不大
美國商務部預計擴大對陸出口禁令，擬加強對陸銷售先進晶片的管控，經濟部長王美花指出，美國的禁令主要是延續去年的禁令，但台灣主要是代工為主，還是會依照客戶指示出貨，對台灣產業較無影響。
美國商務部預計本周加強對陸出口禁令，外界預測新禁令對消費性電子產品影響不大，鎖定的是先進晶片管制，即使是輝達針對大陸市場設計的降規板A800、H800，也可能在限制出口的品項內。
王美花今天在立法院答詢時表示，美國商務部的禁令主要是針對去年10月7日的禁令，對於漏洞做進一步的補強，但台灣相關產業像是台積電，主要負責的是代工，要出貨給誰還是由晶片設計公司去決定，且目前AI相關的先進晶片產能都供不應求，對台灣的產業影響並不大。
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