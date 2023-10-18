鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉一同亮相 低軌衛星下個月升空

鴻海今日舉辦一年一度的科技日，鴻海董事長劉揚偉、NVIDIA執行長黃仁勳搭乘著鴻海最新量產版MODEL B一起登台亮相，劉揚偉說，這是鴻海2020年舉辦科技日以來，最精彩的一年，不僅有NVIDIA和ZF Chassis兩位重量級夥伴參與，而鴻海低軌道衛星LEO，也將於下個月正式升空。

早在鴻海科技日之前，市場就盛傳黃仁勳今年將親自出席這場盛會。當外界都還在猜測黃仁勳何時登場時，沒想到，科技日一開始，黃仁勳就與劉揚偉一同搭乘著MODEL B一起登台。

黃仁勳大讚MODEL B是專為年輕伴侶設計的新車，他表示，在這場盛會登場之前，他已經先看過鴻海電動車的科技，從三電系統、半導體到軟體的整合系統是相當令人驚豔的；他也表示，全球都即將進入一個新的運算革命時代，而這個運算方式將大幅改變過去的60年的運算模式，而新的生成式AI發展未來，也將奠基於半導體研發基礎上。

劉揚偉指出，今年是首次邀請合作夥伴上台分享，有一家是已經和我們攜手合作多年，這家公司現在正在引領人類朝著未來邁進，另一家，則是新夥伴，他們未來將在鴻海的電動車發展道路上扮演關鍵角色。他們分別是NVIDIA和ZF Chassis，也是鴻海在全球眾多合作夥伴中實力強大的兩家公司。不論是新朋友、老夥伴，他們結合鴻海強大的供應鏈管理、獨有的規模經濟和創新製造，我們和合作夥伴將一同攜手改變這個產業的遊戲規則。

鴻海即將迎來公司成立50周年，劉揚偉表示，「先跟各位預告，敬請期待明年公司成立半世紀的慶祝活動！而在今年的鴻海科技日，我想先和大家分享：智慧城市、智慧製造、智慧電動車。」

劉揚偉指出，這三個領域巧妙地涵蓋了鴻海過去一直在做的事以及未來的發展方向。今天特別向大家介紹鴻海的軟體平台CityGPT，它將扮演構建智慧城市的關鍵角色，透過打造智慧城市，有效且高效地將城市的居民與企業連結起來。

智慧製造方面，劉揚偉指出，鴻海過往以速度和規模聞名，所仰賴的是從最基礎到最先進的製造流程技術。「我們正在推出基於生成式人工智慧和機器人技術打造的平台和標準，這些平台和標準可以複製應用到我們的各個生產廠房中。因為生產製造的流程中，每次的運作都不能有故障或缺陷。我們說的製造，是生產數千個小元件並將它們裝進非常狹小的空間裡。若缺乏強大的感測技術、光學元件和精準的自動化能力，是不可能實現的。」

鴻海對於智慧製造的要求十分嚴格。劉揚偉形容，「這就像在人類頭髮十分之一大小的空間上，策劃一場完美的世界盃決賽，深具挑戰。」

而現在的鴻海正在從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應商。

鴻海也在今日展示最新的電動車款MODEL N。在短短的三年內，鴻海相繼推出一系列引人注目的產品，包括高級商務房車、跨界休旅車、SUV、皮卡、商用巴士和商用廂型車。

同時他也向傳統汽車公司喊話，「未來你們可以充分利用鴻海的優勢。鴻海的CDMS（委託設計製造服務）商業模式為汽車產業提供完整且能客製化的解決方案。這種商業模式能大幅減少投入的成本，並且縮短上市時間。而這兩點正是決定未來電動車成功的關鍵要素。」

除了電動車之外，劉揚偉也宣布，在今天下午的科技論壇上面，眾人將首度深入了解鴻海的低軌衛星LEO。這顆衛星已經完成裝箱，預計下個月升空。

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