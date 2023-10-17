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蘋果平價版Apple Pencil來了 可用USB-C充電

中央社／ 台北17日電
外傳蘋果將於今天發表新款iPad平板電腦，如今答案揭曉，蘋果在官網宣布推出平價版Apple Pencil，搭載USB-C連接埠，售價新台幣2690元，將於日後在台灣開放訂購。 路透
外傳蘋果將於今天發表新款iPad平板電腦，如今答案揭曉，蘋果在官網宣布推出平價版Apple Pencil，搭載USB-C連接埠，售價新台幣2690元，將於日後在台灣開放訂購。 路透

外傳蘋果將於今天發表新款iPad平板電腦，如今答案揭曉，蘋果在官網宣布推出平價版Apple Pencil' rel='Apple Pencil' data-rel='/2/143145' class='tag'>Apple Pencil，搭載USB-C連接埠，售價新台幣2690元，將於日後在台灣開放訂購。

相較之下，支援壓力感應的第1代Apple Pencil在官網定價3290元；第2代Apple Pencil售價4390元，具備感壓能力、支援點兩下手勢，且支援磁力吸附配對和充電。

新款Apple Pencil具備像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，適合用於做筆記、畫圖素描、添加註釋、撰寫日記等，並採用霧面外觀設計，筆身一側為平整表面，能以磁力吸附收納於iPad側面，且可用USB-C連接線進行配對和充電。

新款Apple Pencil可與所有具備USB-C連接埠的iPad機型搭配使用，包括iPad Pro、iPad Air和iPad mini。搭配iPad Pro的M2晶片機型使用時，新款Apple Pencil支援懸浮功能，讓使用者能更精準進行素描和繪畫。

iPad Apple Pencil Apple

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