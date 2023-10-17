美法院判HTC專利侵權 恐賠償2.8億元 宏達電：評估上訴
美國德拉瓦州聯邦法院陪審團裁定，宏達電侵犯盧森堡專利授權公司3G Licensing的無線通訊專利，應支付超過890萬美元（約2.8億元台幣) 賠償金；對此，宏達電今日回應對判決感到失望，將會評估上訴。
3G Licensing多年前曾與宏達電談專利授權，談判破裂後，2017年對宏達電進行提告，指控宏達電支援4G LTE技術的One、Bolt、Desire等多款智慧型手機，侵犯該公司無線標準2項專利；宏達電否認指控，並主張這些專利無效。
3G Licensing也曾宣稱採用宏達電技術的Google Pixel手機也侵犯專利，但Google並未列為此案被告。
對於美國法院的判決，宏達電回應，「本公司感謝陪審團的努力，但對此案的判決感到失望。此判決對本公司業務並無重大影響。為捍衛本公司權益，本公司會進一步評估所有上訴手段。」
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