快訊

籃球／事態嚴重！前SBL球員吳季穎被爆配合組頭打假球 籃協晚間緊急回應

柯文哲以攝護腺癌比喻兩岸「硬挖除死更快」 台灣泌尿科醫學會說話了

美法院判HTC專利侵權 恐賠償2.8億元 宏達電：評估上訴

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
美法院判宏達電專利侵權，恐賠償2.8億元，宏達電將評估上訴。圖／報系資料照片
美法院判宏達電專利侵權，恐賠償2.8億元，宏達電將評估上訴。圖／報系資料照片

美國德拉瓦州聯邦法院陪審團裁定，宏達電侵犯盧森堡專利授權公司3G Licensing的無線通訊專利，應支付超過890萬美元（約2.8億元台幣) 賠償金；對此，宏達電今日回應對判決感到失望，將會評估上訴。

3G Licensing多年前曾與宏達電談專利授權，談判破裂後，2017年對宏達電進行提告，指控宏達電支援4G LTE技術的One、Bolt、Desire等多款智慧型手機，侵犯該公司無線標準2項專利；宏達電否認指控，並主張這些專利無效。

3G Licensing也曾宣稱採用宏達電技術的Google Pixel手機也侵犯專利，但Google並未列為此案被告。

對於美國法院的判決，宏達電回應，「本公司感謝陪審團的努力，但對此案的判決感到失望。此判決對本公司業務並無重大影響。為捍衛本公司權益，本公司會進一步評估所有上訴手段。」

宏達電 智慧型手機 美國

延伸閱讀

身障孫子借不到機車氣急敗壞 摔椅、打傷阿嬤遭判刑

林杏兒當選無效案遲1天上訴 士檢：行政調查釐清責任

林杏兒當選無效訴訟「程序敗訴」 法務部認有再查清必要

資料中心來台10年 Google：提升台灣國際地位

相關新聞

美法院判HTC專利侵權 恐賠償2.8億元 宏達電：評估上訴

美國德拉瓦州聯邦法院陪審團裁定，宏達電侵犯盧森堡專利授權公司3G Licensing的無線通訊專利，應支付超過890萬美...

中華電信首創5G切片技術 打造5G緊急救護綠色廊道

中華電信（2412）攜手聖保祿醫院舉行合作記者會，宣布首創以5G切片技術，打造5G緊急救護綠色廊道。

台灣大啟動攔阻偽冒+886 9國際來話 阻斷國際詐騙電話

台灣大哥大（3045）表示，台灣詐騙猖獗，犯罪手法不斷更新，近來不少詐騙集團竊取國內的行動號碼，透過國際電話路由，將從國...

微星Z790 MAX系列主板上市 Intel第14代處理器最佳搭配

微星（2377）推出MSI Z790 MAX MEG 系列、MPG 系列、MAG 系列和 PRO 系列主機板，支援新一代...

無線通訊侵權遭判賠2.87億元 宏達電回應了

外電消息指出，美國德拉瓦州聯邦法院陪審團裁定宏達電（2498）侵犯盧森堡專利授權公司 3G Licensing 的無線通...

台積表態不進駐龍潭園區三期 國科會：中南部有半導體產業用地

台積電（2330）表態不再考慮進駐龍潭園區三期，國科會今（17）日表示，中部及南部亦規劃有半導體產業用地，包括已奉行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。