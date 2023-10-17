聽新聞
test
0:00 / 0:00
取消以色列之行 黃仁勳提早來台明將出席為鴻海科技日站台
鴻海科技日將在明（18）日舉行，由董事長劉揚偉主持，將由劉揚偉分享策略與願景，最受矚目的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，將出席為鴻海科技日站台，預期在AI伺服器外，將揭露更多自駕電動車的合作關係。
黃仁勳再度訪台，15日晚間現身台北寧夏夜市，並傳出昨日晚間與廣達副董事長梁次震等廣達高層餐敘。黃仁勳此行主要公開行程為參加明日的鴻海科技日活動。黃仁勳昨日原訂行程應在以色列主持輝達高峰會活動，由於以巴戰事升溫而取消，並提前來台。
自2020年舉辦迄今，鴻海科技日已邁入第四年，過去三年陸續發表MIH開放式平台、電動乘用車、商用電動車與電動巴士原型，今年將擴大揭露鴻海科技集團在其他3+3領域的成果。
鴻海上周釋出純電物流車MODEL N的官方影片，鴻海表示，將以開創純電智慧新生活，探索嶄新的物流體驗為題，讓MODEL N完全改變外界對傳統物流車的印象。
今年除了發表新款電動車之外，還將強調在3+3領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市、低軌衛星與數位健康。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言