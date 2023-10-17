取消以色列之行 黃仁勳提早來台明將出席為鴻海科技日站台

鴻海科技日將在明（18）日舉行，由董事長劉揚偉主持，將由劉揚偉分享策略與願景，最受矚目的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，將出席為鴻海科技日站台，預期在AI伺服器外，將揭露更多自駕電動車的合作關係。

黃仁勳再度訪台，15日晚間現身台北寧夏夜市，並傳出昨日晚間與廣達副董事長梁次震等廣達高層餐敘。黃仁勳此行主要公開行程為參加明日的鴻海科技日活動。黃仁勳昨日原訂行程應在以色列主持輝達高峰會活動，由於以巴戰事升溫而取消，並提前來台。

自2020年舉辦迄今，鴻海科技日已邁入第四年，過去三年陸續發表MIH開放式平台、電動乘用車、商用電動車與電動巴士原型，今年將擴大揭露鴻海科技集團在其他3+3領域的成果。

鴻海上周釋出純電物流車MODEL N的官方影片，鴻海表示，將以開創純電智慧新生活，探索嶄新的物流體驗為題，讓MODEL N完全改變外界對傳統物流車的印象。⁣

今年除了發表新款電動車之外，還將強調在3+3領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市、低軌衛星與數位健康。

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