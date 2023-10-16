亞信乙太網路產品 切入歐美市場、出貨動能全力衝刺

網通IC設計廠亞信（3169）再推工業用乙太網路IC新產品，將全力鎖定人工智慧（AI）工業市場。法人圈傳出，亞信的時間敏感網路（TSN）網路卡／開發平台已成功透過工業電腦大廠切入歐美客戶當中，後續出貨量有望持續看增。

亞信積極研發最新的工業乙太網路晶片技術解決方案，並成功地推出了一系列晶片解決方案，包括工業乙太網路EtherCAT 從站晶片／微控制器、時間敏感網路（TSN）網路卡／開發平台、以及自主研發的 IO-Link 智慧感測通訊技術主／從站通訊協議棧等。亞信表示，這些方案為企業實現智慧工廠生產自動化轉型提供了卓越的解決方案。

為展現其在最新工業乙太網路技術的研發成果，亞信電子已經於「第23屆中國國際工業博覽會工業自動化展（IAS 2023）」，展出其最新的 AXM57104 TSN 開發平台 & AX58400 EtherCAT 轉 IO-Link 閘道器over TSN 整體解決方案、AxRobot EtherCAT 從站七軸模組化協作機器手臂解決方案、與各種 EtherCAT 從站晶片的典型應用情境。

亞信電子詹勇達總經理表示，亞信電子致力於研發嶄新的工業乙太網路晶片技術，包括 TSN、EtherCAT、IO-Link等。這些工業通訊技術具有實時性與高可靠性的特點，可廣泛應用於智慧製造相關領域。我們的目標是提供高效、高品質、高整合度和高性價比的工業乙太網路晶片解決方案，以滿足工業物聯網市場的多元需求，並積極推動全球智慧生產自動化的蓬勃發展。

法人指出，由於未來工業市場亦可望導入AI技術，屆時將會需要大量、高頻寬的乙太網路，因此亞信的乙太網路將可望逐步擴大出貨動能。且目前亞信的時間敏感網路（TSN）網路卡／開發平台成功透過工業電腦大廠切入歐美客戶供應鏈，後續出貨力道可望持續成長。

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