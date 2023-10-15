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陸系MCU廠小漲不賠本賣 台系不漲價...趁機搶市

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

歷經一段庫存調整後，業界傳出，陸系微控制器（MCU）廠已收斂流血賠本賣以清庫存的做法，轉為小幅調漲報價，維持較合理的產品價格。台廠報價則持續按兵不動，趁著兩岸業者報價差距縮小，承接急單，積極搶市。外界認為，這可能意味著MCU市場開始有築底回穩的跡象。

新冠肺炎大流行期間的漲價潮於2022年開始風雲變色，大約是去年中左右，IC設計市況開始修正，包括驅動IC、中低階MCU及安卓陣營相關IC的需求都先行向下，包括TV、手機、消費性電子產品等應用的需求逐步放緩。

當大量重複下單遇到市況反轉，對IC設計廠的殺傷力就開始顯現，訂單量先縮減，導致庫存滿手，然後價格撐不住了，就開始殺價。尤其是去年第4季到今年上半年，陸續傳出IC市場殺聲隆隆，陸廠不計血本拋貨的消息，其中包括MCU廠，甚至是知名IDM廠也加入殺價的戰場。

當陸系競爭對手大降價，也為台廠帶來壓力。台系MCU廠表示，由於品質較佳，客戶容許台廠產品比陸系供應商的報價高10％至15％，而近期陸系MCU廠終於不堪虧損、不再以低於成本價格銷售，甚至還小幅調漲價格，回到較合理的區間。

台廠指出，由於兩岸廠商MCU報價差距縮小，這時我方報價卻沒上漲，現在確實有小量急單挹注，有利於更快速去化庫存，雖然這還不能代表市況全面復甦，「但曙光應該不遠了」。

IC設計 漲價 系微

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