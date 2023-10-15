整理包／AI 力即國力！廣達林百里 AI 10大金句一次看

全球AI浪潮來襲，各行各業導入AI技術，創造更多創新應用及商業價值，電子代工股王廣達（2382）掌舵手林百里一句「AI力即國力」，隨即替市場點出未來發展的關鍵趨勢，並在全球掀起一陣難以抵擋的AI巨浪，而林百里也被外界喻為「AI 先行者」。對此，《經濟日報》也替讀者們整理出林董事長的10大AI金句，快來先睹為快吧！

1.「AI力即國力」

說明：廣達董事長林百里日前指出，未來的競爭力和新趨勢都得靠AI（人工智慧）執行，因此「AI力即國力」，在超級運算革命中，台灣已擁有具競爭力的地位，從台積電的晶圓代工、輝達、超微等大廠，乃至於載板、機殼等產業鏈，都與台灣息息相關，台廠供應鏈具競爭力。

2. 「AI人工智慧的未來無可限量」

說明：日前有媒體詢問廣達董事長林百里「是否會擔心AI帶來的困難及挑戰？」林百里笑稱，自己沒當做困難，反而認為是相當重要的機會，廣達將竭盡全力克服挑戰，更上一層樓，並且AI發展絕對是無限量，他仍看好這方面的長期趨勢。

3.「AI和科技永遠都是雙面刃」

說明：林百里表示，AI和科技永遠都是雙面刃，其強大的助力會帶來很多的機會並解決很多問題，但同時也要有智慧的去擔心，不要太過擔心其可能造成的壞處，否則人類就沒辦法進步 ，他說，世界上很多新的事物都讓人擔心，像過去發明飛機後，大家也很擔心，但現在就都很安全，其實只要把控好，不需過度擔心。

4.「AI股價就像心電圖一樣，但好的心電圖，就安啦」

說明：林百里表示，AI股價有時候像心電圖一樣起伏，但股價是別人決定的，不是他的管的，並且只要是好的心電圖，就安啦！

5.「與AI共舞，就像與美女共舞一樣」

說明：林百里指出，雖然AI巨浪聽起來很可怕，但大家仍要放輕鬆，其實與AI共舞，就像與美女共舞一樣，應該是件很開心的事情，且若不與其共舞，很難活出良好的生活品質。

6.「AI需求三個月翻一倍」

說明：林百里指出，自從 ChatGPT 問世以來，AI算力每三個月增加一倍，從 GPT3 一直到今年 GPT4，算力需求不斷上升。

7.「以後人類會分成懂得用AI與不懂得用AI的人」

說明：林百里指出，台灣「護國神山」的源頭是晶圓代工廠台積電，有台積晶片才有後續ＡＩ應用，且ＡＩ雲端、ＡＩ伺服器需求長線看旺，以後人類會分成懂得用ＡＩ與不懂得用ＡＩ的人，ＡＩ的力量就是國家的力量。

8.「AI算力需求已正式超越摩爾定律」

說明：林百里指出，目前全球面臨一場AI的算力革命，這場革命也將加速超越摩爾定律；而全球四大科技巨頭「MAMA」（Microsoft、Alphabet、Meta、Amazon）近日仍持續朝AI領域邁進，可見大方向仍然聚焦在AI發展，自己也看好這個趨勢。

9.「談AI不是為了炒股票，AI技術是很重要的革命」

說明：林百里表示，過去透過將250個 GPU 接在一起勉強把算力提升至所需，但現在靠AI就能完成一樣的算力目標，事實上自己談AI不是為了炒股票，主要是因為AI技術是很重要的革命，截至目前已有許多事物被翻轉、啟動轉型。

10.「AI為未來最重要的大趨勢」

說明：林百里強調，AI為未來最重要的大趨勢，自己觀察到市場上掀起的第一波浪潮是AI、第二波則是GPT，而第二波比第一波大，隨著不同應用接連問世，大家應該多思考該怎麼發揮其效益。

據了解，廣達近年積極衝刺AI領域發展，透過旗下雲達科技拿下輝達（NVIDIA）最新AI伺服器大單，帶動走勢銳不可擋，而老董林百里其實早在2000年就已搶進雲端市場，甚至在2004年就已接觸AI技術、其後還率先在2016年投入高階伺服器研發，透過先見之明提早帶廣達起飛。

針對AI伺服器方面的業務，並以搭載輝達H100的整機櫃為主要出貨品項，而目前已進入下半年旺季，而內部日前也預估將於本季（第4季）進入量產，可望帶動今年伺服器出貨維持成長態勢。廣達也透露，旗下現有的在手AI訂單動能強勁，目前已宣布上修今年AI伺服器產品營收成長率，從年增個位數百分比上調至雙位數增長，看好後續表現再度升溫。 廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影 廣達董事長林百里。圖／聯合報系資料照片 廣達董事長林百里。本報資料照片

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