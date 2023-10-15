示警地緣政治趨勢影響 張忠謀：台積面臨嚴峻挑戰

台積電創辦人張忠謀昨（14）日表示，別的公司會利用地緣政治趨勢來打敗台積電，台積電以後競爭環境絕對不會比過去幾年輕鬆，面臨挑戰將更多，同時直言，半導體全球化已經沒有了，自由貿易也沒有了，但相信台積電應該「可以克服」。

晶圓代工龍頭台積電昨日舉行2023年運動會，張忠謀出席運動會時做出以上表示。他回憶2019年參加運動會時，美中科技戰火開始延燒，當時就示警，台積電將成世界地緣政治策略家的兵家必爭之地，昨日他提及當時的預言，並說，「過去四年（的情勢）證實了我的話」。

張忠謀表示，半導體方面已經沒有全球化，自由貿易也沒有了，現在最重要是國家安全，每個國家都擔心國家安全，台積電成為大家都需要的公司。競爭方面，別家公司會利用地緣政治趨勢來打敗台積電，所以台積電未來幾年挑戰可能比過去嚴峻。

張忠謀說，以英特爾來說，是受到美國政府高度鼓勵的企業，其CEO基辛格兩次出席美國總統的國情報告，英特爾可以說是把半導體製造帶回美國的代表，不過對英特爾的競爭，張忠謀並不憂心，他認為，英特爾若能有好的服務，技術又趕上，良率也提升，並有一樣的價格，對台積電也只是陰影。

張忠謀強調，回顧台積電成功秘密，從經驗法則，用數學方式來表達，發現生產愈多，降低成本機會就愈多，利用機會的同時也得大幅增加研發，十年前台積電就成功利用此經驗法則。 圖／經濟日報提供

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