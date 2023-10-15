張忠謀示警：20年後 我半導體恐失優勢

在世界各國紛紛建立半導體供應鏈下，台積電創辦人張忠謀昨（14）日點出，日本是較理想的地方，尤其九州的土地及水電等資源都相當充裕；他並直言，隨國家經濟發展等情勢演變，二、三十年後，台灣半導體製造環境不會像現在這麼有優勢。

張忠謀認為，他在50年前曾為了德州儀器（TI）到過日本九州，依過去經驗來看，其實日本、新加坡都是較理想的地方，只是新加坡資源相對少，日本九州的土地及水電等資源都充裕，且日本是工作文化很好的地方。外界解讀，張忠謀言下之意，較看好日本發展半導體。

張忠謀還說，先前常認為，台灣具有生產製造優勢，不過昨日轉變論調，表示他兩周後要回母校麻省理工學院 （MIT）演講，主題為晶片產業相關，他在演講中將會提到，美國於1955年到1970年代初期，半導體製造環境與目前的台灣一樣好，但隨國家經濟發展等情勢演變，如今美國已升級到獲利高、輕資本的晶片設計業，包括輝達、蘋果到微軟都投入半導體設計，在家就可上班。

反觀台灣，半導體產業優勢之一是每分鐘都在用設備，當半夜設備出毛病，設備工程師在家睡覺時，打電話就要馬上到公司協助解決，太太得知後也很習慣，繼續睡覺，這是台灣目前可以做到的，相信20年到30年後，隨經濟發展情勢演變，台灣也會像美國一樣，半導體製造環境不會如現在有利。

放眼未來，那個國家半導體製造環境相對有利？張忠謀說，也許是印度、越南、印尼，可是誰知道呢？都有可能是接棒之地。

提及以巴衝突，張忠謀評估，對半導體供應鏈影響應該很小，並透露原本有邀請輝達創辦人黃仁勳參加台積電運動會，但對方說他要去以色列，所以不能來，可是後來以色列之行取消了，至於他本周會來台，雙方能不能碰到面，還不確定。

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