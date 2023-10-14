張忠謀：台灣半導體優勢 2、30年後將不再

台積電創辦人張忠謀今天表示，他常以台灣工程師在半夜12時接到公司機台出問題需要趕赴公司解決，太太可能在先生還沒出門就已倒頭呼呼大睡的故事和美國友人分享，藉此凸顯台灣半導體產業的優勢。但張話鋒一轉，他說台灣二、三十年後，這個優勢也將因政策調整而不再。

台積電今天上午舉行員工運動大會，這是台積電運動會因新冠疫情停辦以來，相隔三年再度舉辦。張忠謀應邀出席，一入場就主動要求繞場一圈，更融入員工團隊。他上台致詞時表明自己不是貴賓，而是「自己人」，每年的運動會都是他當年最愉快的一天。

張忠謀受訪時雖未進一步提及是因政府什麼政策導致台積電的競爭優勢降低，但他舉美國在1955年到1972年為例，當時投資環境也和現在台灣一樣好，但隨著環境變遷，已被台灣及亞洲等國家取代。

張忠謀回憶，約在27、28年前，在美國建廠可說是他的夢想，所以當時成立WaferTech，但這個夢想在兩、三年間就變成噩夢，因為遇到包括文化各種問題，現在台積電已經和20幾年前的台積電完全不同，人才、資金、技術統統都比當時要好，換句話說，台積電現在已有更好的準備，也許20幾年前的夢想可以在今日實現。

當媒體追問現有很多國家都競相發展自己的半導體產業，以他的經驗，哪個國家比較有機會成功？張忠謀說，以他的經驗和觀察，日本和新加坡都適合蓋晶圓廠，日本比新加坡更適合。

他以53年前他在德儀負責半導體業務時為例，敲定在日本九州興建封測廠，後來這個廠運作相當好，衡量九州土地水電比較充裕，且整個日本工作文化也都很勤奮，日本成功機會比較高。新加坡雖也是個理想的地方，但是地方太小、資源不夠。

張忠謀認為，台灣半導體製造的優勢在於工程師勤奮刻苦，他向美國友人舉例，台積員工半夜趕赴公司解決問題的故事，他們聽了都覺得不可思議。

不過，他認為美國雖已失去很大部分的製造優勢，但多數公司升級到半導體設計，這些設計公司不需要花很多資本支出，是一個很高級的行業，這些公司包括輝達、蘋果，現在連微軟、谷歌也開始自行設計晶片。

張忠謀認為，台灣現有優勢，恐怕二、三十年以後就不會是這樣，相信台灣半導體製造環境也不會那麼有利，這跟國家政策發展有關。至於未來誰會崛起取而代之？張忠謀說，「也許是印度、越南、印尼，但這誰知道呢？」

商品推薦