獨家／圓剛付4年薪水助他狂練 終奪亞運電競銀牌 向玉麟：每多打一年都是賺到

台灣選手向玉麟在亞運電競項目《快打旋風5》奪下銀牌，成績亮眼，向玉麟13日拜訪圓剛科技董事長郭重松，以回娘家的心情表達感謝，郭重松也贈送花束恭喜，原來，向玉麟曾在圓剛任職4年，主要工作就是專心練格鬥遊戲，誰也沒料到，12年前他在圓剛小房間狂練的那段時光，成為如今他在國際賽事上發光發熱的轉折觸媒。

9月28日，向玉麟在亞運舉辦《快打旋風5》冠軍賽中拿下銀牌，他除是台灣第一位職業格鬥遊戲選手，也是目前台灣「最高齡」的職業運動員，今年44歲。格鬥遊戲有35年以上發展時間，故也培養一群40歲以上職業選手，今年亞運不乏同齡好手對戰，但在台灣，能堅持到44歲的電競選手並不多。

向玉麟業餘練格鬥遊戲20年，直到32歲時才正式轉為職業選手，「那時已經要把格鬥遊戲放下，我覺得已經沒辦法以格鬥遊戲討生活了，然後圓剛剛好給我一個機會（培育職業選手）去嘗試這個夢想，結果順利的一走就10年以上。」向玉麟回憶。圓剛2012年～2015年以「員工模式」贊助向玉麟，讓他以圓剛員工身份天天到公司「上班」苦練。

「圓剛跟行銷部主管都是我的貴人。」向玉麟13日前往圓剛位於中和企業總部拜訪郭重松，兩人許久沒見，忍不住話家常，郭重松熱愛運動，還曾跟向玉麟在E3電玩展期間，在美國舊金山大橋一起騎乘自行車，由於向玉麟在格鬥遊戲社群有高知名度，這類電競大展，圓剛參展攤位上往往出現許多電競迷，排隊等著要跟向玉麟PK。

向玉麟跟圓剛結識，起因是他用來直播用的擷取卡故障，他輾轉聯繫圓剛希望能排除障礙，沒想到行銷部主管聽到用戶是他，得知他在電競直播有豐富經驗，想瞭解產品能否針對直播功能再強化，因而前往拜訪，瞭解向玉麟在格鬥遊戲的理想後，這位行銷主管就向郭重松舉薦，應該聘向玉麟以支持他電競生涯發展。

「憑良心講，我們能給的有限，但因為公司已經有一定規模，想適當的幫忙一些國家特殊的人才。」郭重松說。

小房間苦練！贊助出國必賽

2012年向玉麟成為圓剛行銷部員工，主要的工作內容是練格鬥遊戲，他回憶主要工作地點是在一間沒有窗戶的小房間裡，隔音效果較佳，他一天練習8小時以上，由於格鬥電子競技在台灣沒有完整訓練環境，他得靠著自己摸索苦練，直到2015年離開圓剛。

4年之間，他天天來圓剛上班，期間比賽也拿到不少好成績，知名度持續向上。「我是希望他好好去發揮天賦，為國家爭光，不要有後顧之憂啦！」郭重松說。

向玉麟當圓剛員工那4年「就是瘋狂的練習！」，因為規定不必打卡，出國參加電競賽事，公司全額補助機票住宿等費用，向玉麟自己估算過，每年相關的比賽出差費用超過一百萬元，公司請款雖需要被審查，但他透露圓剛對他參賽細節不太過問，只要提出申請基本上都過關，更沒有要求贊助一定要有什麼回報。

「很難得，是有高度的互信才能互相幫助。」他開玩笑地說，若把比賽旅費加上他年薪，他的薪資報酬可能位居圓剛員工薪酬前段班。

郭重松坦言，圓剛期望能幫忙社會上真正需要幫忙的人，項目未必要跟業績掛勾，比方圓剛也長期贊助南投旭光高中培訓空手道選手，今年也在亞運拿下金銀2牌。

郭重松引述約翰甘迺迪名言：別問國家為你做什麼，要問你為國家做什麼，「我目標是做公益，行銷效益是其次，圓剛產品價格也很高，因為我們要賺取價值，發揮台灣價值，」郭重松說。

郭重松雖然曾是向玉麟老闆，但如今也像極粉絲，頻頻詢問向玉麟面對冠軍賽如何做心境調適？看到銀牌也研究把玩一番，郭重松熱愛長跑，是馬拉松愛好者，他坦言每當自己參加全馬，前一天晚上都睡不太好，若調鬧鐘4點起床，往往最後自己3點就起床，自己也是運動人，對如何能在世界級賽事前一天穩住心情，他十分好奇。

向玉麟透露，他賽前的習慣是找一個無人打攪空間來回踱步，不交談，專心思考接下來比賽的戰術對策，做多方預測，思考如何應對，讓自己投入比賽狀態，提高自信心並降低壓力，他回想四強賽時壓力非常高，直到打贏香港選手，壓力才終於釋放，接下來的比賽就盡其在我的打。

32歲徬徨點遇圓剛招手，「能多打一年都是賺到」

向玉麟10歲多就接觸《快打旋風》，32歲以前都是一邊唸書工作一邊練習，20年時光，雖已有不錯的成績跟知名度，也開始嘗試作直播，但由於格鬥遊戲賽事獎金少，直播收益有限，差點無以為繼。2012年他加入圓剛，有穩定基本收入，可以心無旁騖專心練習，圓剛也因此更瞭解電競直播市場需求，「一切真的很巧，若不是我的擷取卡故障，又遇到圓剛主管，並獲得郭先生同意，一切都不可能發生。」向玉麟說。

32歲才成職業選手，「對我來說，這是失而復得，能夠多打一年都是都是賺到的，因為以我44歲來說，我絕對是圈內屬於能力往下滑，不是在上升期，但我還想繼續挑戰，因為我太喜歡比賽，我想要一直競爭下去，因為那種刺激感，不光是贏，也包含輸的一部分，那個感受都很強烈，有人說這是賭徒心態，你會沒辦法忘記那個刺激感，我就一直反覆的回去（比賽）。」向玉麟說。

「我期望把有競爭力的年紀上限往上推，看可以推到幾歲。」向玉麟說。另一個目標，是發現台灣欠缺電子競技相關人才，像是如何更有科學化的訓練，醫學或心理學如何幫助選手等等，他也期望去建立一套完整的選手訓練制度。

向玉麟跟圓剛都在2012年前後面臨關鍵轉捩點，卻相互幫助走出一片天。

向玉麟10歲開始接觸格鬥遊戲，2012年差一點無法繼續時，生涯遇到貴人，開始在圓剛專心訓練，近幾年更多次拿下好成績；圓剛2012年面臨轉型考驗，過去以電視卡為核心業務，但隨智慧電視問世，第四台觀眾下滑，電視卡需求不振，2012～2013年是圓剛近10年營運谷底，但如今也轉型成功，圓剛跟向玉麟相遇時兩方都在谷底，卻因為互信互助，幫彼此開了一扇窗。 圓剛董事長郭重松（左）與亞運電競選手向玉麟（右）接受本報專訪。記者葉信菉／攝影 亞運電競選手向玉麟（前排左二）為圓剛贊助電競選手，奪牌後回公司接受獻花。記者葉信菉／攝影

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