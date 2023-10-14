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張忠謀：地緣政治影響 台積電未來十年挑戰會比過去更為嚴峻
台積電創辦人張忠謀今（14）日出席運動會，在致詞時表示，於2019年的運動會上，他曾說，台積電已經成為地緣政治下的兵家必爭之地，現在看來，台積電在未來十年的挑戰會比過去更為嚴峻。
張忠謀指出，在半導體方面，全球化和自由貿易都沒有了，目前最重要的還是國家安全，且別的公司可能會利用地緣政治的趨勢，來打敗台積電。
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