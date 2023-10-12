集邦：2023年 OLED 監視器出貨量估年增323% 明年出貨量將超過百萬台

集邦科技（TrendForce）今（12）日發布研究顯示，在 OLED 產品尺寸逐步放大以及多家品牌積極布局下，2023年 OLED 監視器（Monitor）出貨量預估達50.8萬台，年增率高達323%。2024年由於 OLED 產品尺寸及規格將更豐富化，加上兩家韓系面板廠的27吋及31.5吋 OLED 產品上市後，競爭將趨於白熱化，預計將進一步推動 OLED 監視器出貨超過百萬台。

品牌市占率方面 ，三星（Samsung）今年下半年將積極衝刺 OLED 監視器出貨，市占率有機會達到27%，與 LGE市占率相仿。Dell 也積極促銷其34吋產品，市占率將保持20%以上；華碩（2357）近兩年也積極布局 OLED 監視器產品，今年市占率將挑戰9%。

以 OLED 監視器尺寸別來看，2023年仍以34吋為大宗，市占率預計為37%；第二則為27吋，市占率約32%；第三高的為49吋，市占率約14%，接續為市占率10%的45吋。展望2024年，TrendForce 預估，27吋的監視器市占率將持續擴展，並成為 OLED 產品中市占率第一的尺寸，而31.5吋 OLED 產品也將在三星顯示器（SDC）及樂金顯示（LGD）皆陸續量產後，明年市占率有機會逾10%。

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