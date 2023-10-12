華星光、前鼎飆漲停 領軍多檔矽光子概念股強攻

台積電、英特爾、輝達、博通等國際半導體大廠先後展開針對矽光子的布局，市場預期最快在2024年整體市場可望出現爆發性成長，台廠相關個股也積極卡位矽光子商機，台股今（12）日衝上16,700點之上，收復季線，矽光子題材再發光，華星光（4979）、前鼎（4908）盤中衝上漲停鎖死，領軍矽光子概念股上攻。

台積電攻矽光子，業界先前傳出攜手博通、輝達等共同開發矽光子及共同封裝光學元件等新產品，最快明年下半年開始迎接大單，2025年進入放量產出階段，到時將可望帶來全新商機。

業界透露，台積電已籌組約200名研發成員，可望將矽光子導入CPU、GPU等運算製程中，鎖定以矽光子為製程基礎的超高速運算晶片商機；針對相關傳聞，台積電表示，不回應客戶及產品狀況。

台股今日開高走高，盤中衝上16,700點，一度拉升至16,776.49點，收復季，盤面上，AI股反彈，台積電開高走高一度拉升至549元，收復季線及半年線，矽光子題材也再度發光，華星光、前鼎開高走高衝上漲停領軍。

華星光主要業務為電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業，目前旗下產品有兩大應用，在電信建設上，不管是光纖到府或手機上網，基地台連接後端光纖或服務供應商都透過光網路，都是華星光的應用範疇。

華星光除受惠資料中心升級趨勢、光纖技術升級，挹注訂單需求外，也受惠美國規劃打造全美高速網路；今日股價以140.5元開高，開盤不久就衝上漲停153元鎖死，盤中成交量逾1.8萬張，排隊買單超過1,300張。

前鼎以69.5元開高走高，盤中衝上漲停73.7元鎖死，盤中成交量逾5,400張，排隊買單超過8,800張；華星光、前鼎亮燈漲停帶領多檔矽光子概念股走強；旺矽盤中漲幅逾5%；訊芯-KY及上詮、波若威盤中漲幅逾4%。

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