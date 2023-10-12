宏達電VTuber演唱會試水溫！全息音樂平台Beatday開播

VTuber影像力正擴散到虛擬世界，宏達電HT（2498）C旗下內容品牌HTC VIVE ORIGINALS的全息音樂平台Beatday，與春魚工作室的5位Vtuber將於13日舉辦台灣第一場以Vtuber為主角的《鏡花水月 Illusionary》全視角虛擬演唱會，為台灣6D VTuber表演市場試水溫。

娛樂影音產業正衍生出各種形勢，VTuber也從原本小眾市場漸受青睞，甚至頭部VTuber收益還超過真人YouTuber，根據市場調查預估，2020年市場產值660億元，但預計至2028年將上看4100億元，日本跟中國大陸市場都很熱，甚至已有相關經紀公司IPO，台灣則有不少知名本土VTuber穩健經營粉絲族群，春魚工作室是其中知名公司，今年甫獲得動漫代理商木棉花及以及識富天使會入股。

Beatday為宏達電投資的全息音樂平台，過去舉辦過許多藝人線上演唱會，包括余文樂、徐佳瑩、美秀集團、大嘻哈時代選手，該平台支援宏達電VR技術，故部分演唱會也提供VR沉浸式體驗，此次與台灣三大Vtuber工作室之一的春魚工作室合作，邀請旗下5位知名VTuber 露恰露恰、厄倫蒂兒、涅默、5 號、歐貝爾合作《鏡花水月 Illusionary》演唱會，是否能衝出銷售紅盤將是試水溫指標。

特別的是，過去VTuber表演以2次元的「皮」（造型）為主，再透過幕後中之人以聲音跟粉絲互動，雖仍可以做表情或做肢體動作，但無法如真人實境360度視角般真實，但此次Beatday與趨勢科技的audiance技術合作，利用其B2B 元宇宙互動流媒體平台服務，藉由實體和虛擬攝影機，以多種方式動態捕捉肢體動作，讓買票玩家能360度0死角觀賞虛擬演唱會內容，甚至是選擇以導演視角或屏蔽其他玩家方式獨自近距離欣賞偶像演出，自由度更高。

為增加售票吸引力，購票玩家還可以提前在10月2日～6日上線參觀演唱會前虛擬慶典，而這也為線上虛擬演唱會提供更多商業模式空間。比方此次打造的日本風味的秋天慶典街區，推出4款線上互動攤位，提供抽籤、扭蛋抽獎、撈魚遊戲等環節，玩家可以自費加價購買化身或抽扭蛋買到圖貼，官方統計單日玩家加碼扭蛋金額就超過5萬元。

HTC VIVE ORIGINALS表示，近年VTUBER產業席捲全球，世界各地VTUBER猛爆性成長，BEATDAY打造台灣VTUBER首場6Dof《鏡花水月》演唱會，讓虛擬偶像走出過往在網路影音平台的2D形象，從平面舞台躍升到6Dof舞台，超越平常VTUBER與粉絲互動的空間與距離，甚至無國界為ACG（動漫/漫畫/遊戲）文化打造專屬追星空間，此領域未來有機會超越真人演唱會。

HTC VIVE ORIGINALS 打造的BEATDAY平台於2020年成立，過去三年舉辦多場MV及線上演唱會，10月下旬也將與林襄合作VR版/裸視版見面會，12月將推出大嘻哈時代2選手演唱會，未來不只台灣VTuber，也將應請國外知名VTuber合作機會。

而目前BEATDAY為電腦版，需下載程式後觀看，對電腦硬體規格要求較高，比方需要Intel Core i7以上處理器，8GB以上RAM及GTX660以上顯示卡，硬碟空間至少需20GB以上，為讓玩家能更自由觀看，HTC VIVE ORIGINALS表示，後續BEATDAY新版本將同時支援手機與PC版。 使用容積攝影棚及6DoF 3D動態捕捉技術，讓演唱會有高自由度視角觀賞偶像演出。VIVE ORIGINALS提供 玩家買票後可以在10月初登入Beatday平台秋日祭典大街玩耍，天天有體驗活動，更可以付費抽扭蛋換化身或圖貼，成為線上演唱會新商模。VIVE ORIGINALS提供 虛擬演唱會場景。VIVE ORIGINALS提供 宏達電此次與春魚工作室5位VTuber合作，其中2位是已經畢業又邀請回來表演，具有紀念意義，吸引粉絲朝聖。VIVE ORIGINALS提供

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