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奇景宣布車用LTDI方案已量產 將搭載於車廠新能源車

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

在美掛牌的驅動IC廠奇景光電於今（11）日宣布，其車用超大尺寸觸控顯示技術（LTDI）解決方案，已於第3季率先量產，這款解決方案HX83180系列，將搭載於世界領先車廠的多款最新式新能源車中。

奇景表示，其 LTDI 特別適用於現行主流新能源車汽車的智慧座艙需求，提供超大尺寸、全景顯示、曲面螢幕、任意形狀顯示設計（free-form），且包含內嵌式觸控功能，目前已被多家世界級面板製造商採用，設計導入於新型能源車款。

奇景指出，汽車行業的焦點已從傳統講究引擎效率和馬力，轉移到優先考慮電池壽命，以及使用者友善的內部座艙設計。隨著各式創新顯示技術導入，汽車製造商重新定義儀表板和中央控制台的功能，將其整合並轉變為結合觸控功能及全景顯示的駕駛艙顯示器。

奇景並強調，該公司是車用LTDI的市場先驅，早在 2021 年就推出全球首創的 LTDI 技術。該技術具獨特架構設計，可支援無縫集成大型觸控顯示面板，這些面板通常尺寸大於30英寸，或甚至是橫跨整個駕駛艙的寬度柱對柱（pillar-to-pillar）需求。

奇景觸控與顯示事業中心執行副總邱明正提到，汽車採用顯示螢幕，不僅在數量上迅速增加，且在尺寸擴增和功能複雜性上也急速擴大。該公司非常看好車內全景座艙的應用趨勢，將持續擴大 LTDI 產品線，以滿足客戶對下一代智慧座艙顯示螢幕的需求。

觸控 新能源車

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