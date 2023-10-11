研調：2023~2028年全球筆電出貨 CAGR 估3%

DIGITIMES研究中心預期2023~2028年全球NB出貨量CAGR將為3%，其中，2024年通膨緩和與新品上巿將推動巿場成長4.7%，結束2年的衰退，2025年因景氣進入新一輪擴張，預期成長6%，將為未來5年成長率最高的一年；2027年預估出現小幅收縮，期間南韓面板廠軟性OLED產能將逐漸開出，並受蘋果(Apple)採用。

DIGITIMES分析師蕭聖倫提到NB面板顯示技術方面，2023年因巿況不佳及品牌商積極清倉，平價的傳統非晶矽(amorphous Silicon；a-Si)面板佔比將不減反增至76.7%，然預料其後仍將受其他高階顯示技術的取代而逐年下降。華碩及三星電子(Samsung Electronics)等品牌先前看好的硬式有機發光二極體(OLED)面板，因成本及品質等問題，仍不會受到廣泛採用，預期至2026年韓廠8代線軟性OLED產能開出後，佔比才能開始顯著提升。

蕭聖倫認為，採用Arm架構處理器的NB 2023年佔整體NB出貨比重將不增反減，主因全面採用的蘋果2023年出貨將有較顯著衰退，2024年蘋果採台積電3奈米製程的處理器將帶來較高效能表現，加上高通(Qualcomm)自行開發運算核心的Oryon處理器將上巿，可望拉動佔比回升。2026年預期Arm NB出貨將持續成長至2,700萬台以上。

2024年主要品牌出貨皆將較2023年成長，其中，蘋果及戴爾(Dell)分別受惠於高階消費機種與商用機種巿場較明顯復甦，而將有較佳的出貨表現。

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