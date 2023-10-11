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鴻海正式釋出 Model N 純電物流車官方影片

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海將在10月18日舉行的科技日發表新款物流車Model N。擷取自鴻海官網影片
鴻海將在10月18日舉行的科技日發表新款物流車Model N。擷取自鴻海官網影片

鴻海（2317）科技日將在10月18日舉行，該公司今天正式釋出純電物流車MODEL N的官方影片，鴻海表示，將以開創純電智慧新生活，探索嶄新的物流體驗為題，讓MODEL N完全改變你對傳統物流車的印象！⁣⁣

鴻海將在10月18日舉行的科技日發表新款物流車Model N。擷取自鴻海官網影片
鴻海將在10月18日舉行的科技日發表新款物流車Model N。擷取自鴻海官網影片
鴻海將在10月18日舉行的科技日發表新款物流車Model N。擷取自鴻海官網影片
鴻海將在10月18日舉行的科技日發表新款物流車Model N。擷取自鴻海官網影片

鴻海 新生

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