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全球筆電出貨將谷底反彈 研調：2024年成長4.7%

經濟日報／ 記者孫嘉君／台北即時報導
圖為筆電示意圖。(路透)
圖為筆電示意圖。(路透)

DIGITIMES 研究中心預期，2023年至2028年全球筆記型電腦（NB）出貨量年複合成長率（CAGR）將為3%，其中，2024年通膨緩和與新品上巿將推動巿場成長4.7%，結束2年的衰退。2025年因景氣進入新一輪擴張，預期成長6%，將為未來5年成長率最高的一年；2027年預估出現小幅收縮，期間南韓面板廠軟性 OLED 產能將逐漸開出，並受蘋果（Apple）採用。

DIGITIMES 分析師蕭聖倫表示，筆記型電腦面板顯示技術方面，2023年因巿況不佳及品牌商積極清倉，平價的傳統非晶矽（amorphous Silicon；a-Si）面板佔比將不減反增至76.7%，然預料其後仍將受其他高階顯示技術的取代而逐年下降。華碩及三星電子（Samsung Electronics）等品牌先前看好的硬式有機發光二極體（OLED）面板，因成本及品質等問題，仍不會受到廣泛採用，預期至2026年韓廠8代線軟性 OLED 產能開出後，佔比才能開始顯著提升。

蕭聖倫認為，採用 Arm 架構處理器的筆記型電腦在2023年佔整體出貨比重將不增反減，主因全面採用的蘋果2023年出貨將有較顯著衰退，2024年蘋果採台積電（2330）3奈米製程的處理器將帶來較高效能表現，加上高通（Qualcomm）自行開發運算核心的 Oryon 處理器將上巿，可望拉動佔比回升。2026年預期 Arm 筆記型電腦出貨將持續成長至2,700萬台以上。

2024年主要品牌出貨皆將較2023年成長，其中，蘋果及戴爾（Dell）分別受惠於高階消費機種與商用機種巿場較明顯復甦，而將有較佳的出貨表現。

DIGITIMES研究中心預期，2023年至2028年全球筆記型電腦出貨量年複合成長率將為3%，其中，2024年通膨緩和與新品上巿將推動巿場成長4.7%，結束2年的衰退。DIGITIMES／提供
DIGITIMES研究中心預期，2023年至2028年全球筆記型電腦出貨量年複合成長率將為3%，其中，2024年通膨緩和與新品上巿將推動巿場成長4.7%，結束2年的衰退。DIGITIMES／提供

蘋果 面板 筆記型電腦

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