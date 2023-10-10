遠傳以投代購策略布局影視業 5G影視鏈讓台流追日超韓

近年來，台灣影視席捲全亞洲，遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮呼籲台灣影視產業，運用「以投代購」策略布局，讓「台流」超日趕韓，成為亞洲與全球潮流文化。

文化內容策進院日前於高雄文科博舉辦「2023 TTXC 台灣文化科技大會──影視產業論壇：乘著黑潮前進！如何讓台灣原創內容掀起國際台流？」，蔡俊榮受邀出席分享台劇影視的「生態系布局、市場趨勢、產業綜效、投資前景」議題。

蔡俊榮表示，近年台流好評聲量不斷，例如遠傳推出的「你的婚姻不是你的婚姻」，不僅在國際影音平台NETFLIX影響力持續看俏，也於本土影音平台遠傳friDay影音上創下史上台劇最高觀看人數新紀錄。

「影視是能直觸人心的內容之一，直接反應生活、文化、思維、創意。」蔡俊榮指出，影視產業發展必須是台灣、亞洲、全球市場串聯，並運用網路串流平台推播出去，才把能餅做大，形成「品質、收視、營收、資金、觀眾滿意」的正向循環。

與文化部常務次長徐宜君談論台流影視如何扎根高品質本土內容時，蔡俊榮也提出「發揮本土文化獨特性、加速內容產業國際化、提升作品海外能見度」三大方針。

他指出，讓電信服務、影音平台在「5G影音內容x串流平台」密不可分的時代，肩負起台灣影視發展重責大任，同時在「發揮本土文化的獨特性」上，挖掘台灣在地故事的多元樣貌、發展原創內容，融入風土人情，藉由影視共同編織文化記憶，將動人的在地故事推廣至全世界，使台灣文化內容在全球市場上獲得高度關注。

在「加速內容產業國際化」方面，影視產業也可與國際知名製片公司合作，從規劃端就融入台灣文化元素；另外，在「提升作品海外能見度」上，則是從購片變成「直接投資」，挹注範圍包含影視上中下游產業、製作公司、IP商機拓展，不僅擁有優質影片作品，也能延伸版權效益。

遠傳friDay影音「以投代購」策略已大有斬獲，早先與公共電視推出的劇集「你的婚姻不是你的婚姻」，不僅達成Netflix以及國內外五大OTT平台共同聯播的壯舉，今年更得到金鐘獎11項大獎入圍肯定，也同時入圍「亞太影藝創意大奬」（Asian Academy Creative Awards）最佳單元劇等三項大獎。

蔡俊榮期許，「以投代購」能引領各界更重視本土影音作品，也把好內容推向國際，乘著黑潮前進掀起全球台流。

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