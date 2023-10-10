市場盛傳蘋果2025發表摺疊筆電
儘管摺疊筆電因高單價及散熱問題，目前ＰＣ品牌廠商仍處於探索階段，但就如智慧手機產業由蘋果iPhone問世帶起風潮一樣，目前市場上屢屢傳出蘋果正在研發摺疊筆電的消息，最快可能二○二五年發布。外界預期，一旦蘋果出手，有望複製iPhone當年的經驗，帶動整體摺疊筆電產業崛起。
今年以來，業界陸續傳出，蘋果正與面板供應商討論推出一款可摺疊的MacBook筆電機型。
韓媒BusinessKorea先前報導，南韓產業界人士透露，預料蘋果最快二○二六年推出一款摺疊式筆電，目前正與供應商洽談中，同時計畫二○二五年發表，並在二○二六年推出。
南韓也正配合筆電專用摺疊ＯＬＥＤ面板的研發及生產計畫，以迎接資訊科技裝置摺疊面板市場的到來。
顯示器供應鏈顧問公司ＤＳＣＣ分析師Ross Young曾表示，蘋果正在研發一款廿點五吋摺疊筆電，最快可能在二○二五年發布。
雖然蘋果最終會不會推出摺疊筆電仍言之過早，但市場部分人士認為，假設蘋果最終真的推出摺疊ＮＢ，有機會複製當年iPhone問世帶起整個智慧手機產業一樣，蘋果摺疊筆電將帶動整體摺疊筆電市場崛起。
不過，由於目前ＰＣ業界定義的摺疊筆電，本質上就是一款可摺疊式的大平板電腦，也因此，也有市場消息認為，蘋果將推出的是摺疊iPad，而該機種將於二○二四年推出。
蘋果於二○二一取得柔性顯示器裝置的專利，後續又獲得可調整的鉸鏈之專利，可應用於摺疊式MacBook或iPad之上，種種跡象也證明蘋果陸續布局摺疊機領域。
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