緯創、成運攜貿協攻印度電巴市場 逐步入手東南亞商機

外貿協會昨（5）日率領台鏈電動車（EV）大廠東元電機（1504）、EV國家隊「成運汽車」等90逾家業者，組隊進攻印度市場；貿協主辦的《2023台灣形象展》也在商業重鎮孟買（Mumbai）盛大揭開帷幕。緯創（3231）作為成運大股東，也派出集團策略總監黃應豪代表出席，並期盼藉自身「快充技術」早日帶大家獲取在地商機。

緯創在 2021 年因應集團發展需要，特地砸下重金策略性入股國內電動巴士大廠成運汽車，持有對方6.11%股權，並在今年首季進一步拿下成運1席董事席次，成功進入其董事會成員之一，而黃應豪不僅是緯創策略總監，也同時兼任成運汽車副總經理，持續發展各式先進技術，並致力完善集團電動車事業版圖。

緯創集團近年持續衝刺電動車事業發展，黃應豪指出，自己仍在從多方面進行詳細調查，目前可以確定的是集團在，EV方面的佈局將不只是在印度設據點，事實上集團初步也已規劃，將挑選更多不同的東南亞國家，並以實質行動來參與其大型電動巴士標案。

對此。緯創董事長林憲銘日前則特別提及，自己預估在未來「AI 聊天機器人 ChatGPT」將帶動 AI 伺服器需求成長，而緯創已站在相對有利的位置，同時他也看好車用電子 (EV) 領域將在未來十年有大成長，估營收規模將放大成長至千億元。

針對旗下車用電子布局，林憲銘說，緯創車用聚焦在兩大領域，包含 CCU(Central Control Unit，中央控制元件) 以及 2021 年收購日本 JDI (6740-JP) 旗下高雄晶傑達光電 (KOE) 主攻的液晶顯示模組 (LCM) 等，此外，緯創在國內外也有不少車用領域投資，直言去年是緯創集團的 EV 元年。

外貿協會指出，印度是歐亞大陸的交通節點，拓銷印度市場近可兼守東南亞泰馬市場，遠可攻中東非洲市場；印度也是先進國家可信賴的合作夥伴，外資投入穩定成長，可作為打造韌性供應鏈的理想對象，並是南亞地區擁有成為區域製造中心潛力最雄厚的國家。

臺印度雙邊已發展穩健的夥伴合作關係，雙方在經貿、教育、文化及供應鏈等領域密切交流，雙邊貿易總額在2022年更創下84億美元的歷史新高，2023年1至8月亦達55億美元，建議我國企業應掌握印度發展良機，積極布局印度市場。 2023印度臺灣形象展閃亮登場。貿協／提供 2023印度臺灣形象展閃亮登場。貿協／提供

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