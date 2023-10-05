「2023印度臺灣形象展」 孟買閃亮登場

臺印度經貿交流旗艦活動「2023年印度臺灣形象展」10月5日在印度第一大商業城孟買(Mumbai)盛大開幕，外貿協會率領90家臺灣企業前往孟買展覽中心(BEC)展出。

開幕典禮冠蓋雲集，特別邀請到馬哈拉施特拉州政府副州長Mr. Devendra Fadnavis、主任秘書Dr. Harshdeep Kamble，馬哈拉施特拉州工業發展協會CEO Dr. Vipin Sharma等印方貴賓出席，我駐孟買辦事處張均宇處長、駐印度代表處經濟組陳郁淇組長、教育組陳立穎組長等我方代表皆出席開幕典禮，為印度臺灣形象展獻上祝福。

黃志芳董事長於開幕典禮致詞表示，臺灣與印度文化雖然不同，卻有許多相近的元素，不管是風俗或節慶都充滿豐富的色彩與面向，代表多元文化的包容與樂觀進取的精神；在科技與技術方面，雙方亦以積極的態度去開發面對新局勢。

近年來印度政府推出印度製造、綠色印度、數位印度等政策，印度市場對智慧製造、數位經濟等需求大幅成長，而臺灣形象展展出主軸貼近印度政府政策，在全球供應鏈重組的風潮下，數位化與永續議題日益重要，臺印度產業合作將為全球市場增添新的動能。

馬哈拉施特拉邦的邦政府副州長Mr. Devendra Fadnavis也於開幕致詞時，盛讚印度臺灣形象展，徵集臺灣大型乃至於中小企業參展，是臺印度中小企業媒合的平台，企盼雙方攜手在印度製造產品，行銷印度國內乃至於供應全球市場。馬州也甚願與貿協合作，成為策略夥伴，攜手協助臺印雙方企業共創未來。

本展眾多亮點產品如：中興電工（1513）本次展出最新產品氫能三輪車，透過安全的低壓儲氫技術，過程中僅排放水，符合減碳需求；台塑新智能的磷酸鐵鋰電芯強調高安全性、強大功率輸出和長壽命；明基電通的教育互動觸控顯示器已成功在全臺灣打造超過1萬間智慧未來教室，希望也能在印度市場大放異彩。臺中榮民總醫院入選NewsWeek全球前300名最佳智慧醫院，也是臺灣入選醫院的第一名，致力應用臺灣極具優勢之資通訊產品提升醫療品質，本次示範電子紙在醫院管理之應用和止痛藥物用量分析與決策支援系統。各展區精彩的展出讓印度貴賓們紛紛探詢。

開展前一日，黃董事長特帶領本次參展電動車相關企業如東元電機（1504）、成運汽車等企業，拜會印度汽車製造商Mahindra & Mahindra Ltd，希望以臺灣在資通訊及電動車領域的實力和優勢，與印方電動車產業合作。

外貿協會指出，印度是歐亞大陸的交通節點，拓銷印度市場近可兼守東南亞泰馬市場，遠可攻中東非洲市場；印度也是先進國家可信賴的合作夥伴，外資投入穩定成長，可作為打造韌性供應鏈的理想對象，並是南亞地區擁有成為區域製造中心潛力最雄厚的國家。臺灣、印度雙邊已發展穩健的夥伴合作關係，雙方在經貿、教育、文化及供應鏈等領域密切交流，雙邊貿易總額在2022年更創下84億美元的歷史新高，2023年1至8月亦達55億美元，建議我國企業應掌握印度發展良機，積極布局印度市場。 貿協舉辦之印度臺灣形象展10月5日開幕。(貿協提供) 貿協黃志芳董事長(右)與馬哈拉施特拉州政府副州長Mr. Devendra Fadnavis(左)合影。(貿協提供)

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