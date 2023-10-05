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三星推出尋物神器 Galaxy SmartTag2 登場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
三星推出尋物神器Galaxy SmartTag2。圖片提供／台灣三星
三星推出尋物神器Galaxy SmartTag2。圖片提供／台灣三星

三星電子今日發表Galaxy SmartTag2。Galaxy SmartTag2為該系列注入強大功能，讓用戶以更完善的嶄新方法追蹤貴重物品。升級的設計與易用性，為裝置創造更多元的應用情境。

三星電子執行副總裁暨裝置平台中心SmartThings負責人Jaeyeon Jung表示：「三星Galaxy憑藉領先業界的創新，持續尋找各種新途徑，提升人們生活的便利性。借助Galaxy SmartTag2，可確保三星Galaxy用戶以簡單直覺的方式尋回失物。其以升級的尋找體驗與更長的電池壽命，支援用戶因應更多狀況，並提供更長時間的安心守護。」

Galaxy SmartTag2全新的「遺失模式」可讓用戶編輯輸入聯絡方式等資訊。爾後，任何發現附有Galaxy SmartTag2失物的民眾，則可利用其智慧型手機掃描智慧防丟器，查看失主留言及聯絡資訊。這意味著，將Galaxy SmartTag2扣上寵物項圈後，在許多寵物易走失的場合，飼主能輕鬆確保聯絡資訊不漏接。「遺失模式」支援搭載NFC讀取器和網路瀏覽器的行動裝置。

Galaxy SmartTag2配備升級版Compass View功能，以箭頭清楚顯示其與用戶的相對方向與距離，強化使用體驗。凡支援UWB之Galaxy智慧型手機，諸如Galaxy S23 Ultra等，皆可啟用該功能。

SmartThings Find應用程式亦已升級，新註冊的Galaxy SmartTags會在用戶的智慧型手機上安裝捷徑，使其可更快速啟動SmartThings Find。此外，該應用程式現得以全螢幕開啟檢視地圖，並採用直覺式介面設計，實現更無縫的使用體驗。

最後，當用戶更換Galaxy手機時，SmartTag2現將自動重新同步，透過三星帳號連結至新的Galaxy智慧型手機。Galaxy SmartTag2共推出黑、白兩色，單入建議售價NT$990，四入組建議售價NT$3,590，預計10月中旬起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

智慧型手機 三星電子

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