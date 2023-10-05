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Google Pixel 8系列手機上市 拍照功能導入生成式AI

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google全新旗艦手機Pixel 8／8 Pro在台灣時間昨（4）日晚間公開後，今日正式在台灣推出。 路透
Google全新旗艦手機Pixel 8／8 Pro在台灣時間昨（4）日晚間公開後，今日正式在台灣推出。 路透

因為連官方也爆料，被稱為「毫無秘密」的Google全新旗艦手機Pixel 8／8 Pro在台灣時間昨（4）日晚間公開後，今日正式在台灣推出，今日起在Google 商店、台灣大哥大門市、myfone 購物、 PChome Online、momo 購物網、蝦皮商城等通路開放預購，並將在12日正式開賣。

根據相關資料，Pixel 8 系列搭載全新Google Tensor G3處理器，整合Google AI技術。Google堅持發展自有原生機種，認為透過手機搭載AI功能可以最佳的展現AI相關技術和對生活的幫助。今年的新手機首度推出7 年更新，是目前支援手機更新時間最長的品牌。

根據Google資料，在8 Pro手機搭載更多生活功能，包括新增了溫度感應器，能夠透過掃描物體方式，幫助使用者快速取得物體的溫度資訊，像是查看鍋具溫度是否適合烹飪；或確認嬰兒奶瓶的溫度是否在合適的溫度。Google已將這項技術向美國食藥署送出申請，未來手機就能量測體溫並儲存相關數據於Fitbit應用程式中。

Pixel手機相機功能一直以來領先不少旗艦手機，今年也強調升級相機系統，Pixel 8 Pro 推出全新的 「Pro 級模式」，自行調整眾多的相機數值設定，包含快門速度、ISO 等。

今年Google也在Pixel 8系列透過Tensor 3運算能力搭配 Google AI 技術，在運算攝影領域做出突破，推出「完美合照」、「魔術修圖」。完美合照將會把在指定秒數所拍攝的相近照片合併成一個更完美的團體照。魔術修圖首度導入生成式 AI，不需要複雜繁瑣的操作，Pixel 8 系列只需要動動手指就能重新調整照片中物體的大小或位置。另外有魔術降噪技術，透過機器學習來判斷音源種類，以首創的音訊計算修正功能，使用機器學習型模型將聲音分層，進而控制各層聲音的音量，降低影片背景中干擾噪音。

Google 手機 Pixel AI

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