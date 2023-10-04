南電9月營收月增、年減 法人預估第4季雙位數成長
南電（8046）9月營收月增、年減，符合市場法人預估，且在第4季終端客戶庫存調整有望告一段落，伺服器新平台開始放量，ABF拉貨動能有望回溫下，全季營收有望較上季呈現雙位數成長。
分析師表示，觀察南電9月營收月增4.3%，但年減40.4%，其中，第3季為產業旺季，但客戶持續庫存調整，營收表現呈現旺季不旺，不過，9月伺服器新平台開始放量，因此，營收較7、8月好，預估第3季稅後純益為10.6億元，每股稅後純益（EPS）約1.64元。
展望第4季，公司表示營收狀況與第3季相當，不過，市場認為伺服器新平台開始放量，且部分客戶庫存調整已近尾聲，因此，全季有望較上季呈雙位數的成長，但以去年同期的角度來看，衰退幅度仍逾三成，主要是因為ABF、BT和PCB產能利用率偏低，且因為需求疲弱，明年因樹林廠二期擴產和錦興廠改造陸續完成，若消費性電子和伺服器客戶庫存調整告一段落，營收有望恢復成長軌道。
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