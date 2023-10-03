廣達高薪「研替」職缺今開徵 聚焦 5G、AI 急尋生力軍

代工大廠廣達（2382）今（3）日宣布，2024研發替代役招募即日起正式啟動，這次釋出的職缺類別主要分為六大類，包括「AI、軟體、硬體、機構、專案服務、製造、製造」等，歡迎每個想成為科技前線的朋友，攜手加入一起奮鬥，廣達將於明（4）日進駐清大、後（5）天前進台科大，請各位有志之士來報名、加入廣達放大力量！

廣達指出，熱情邀請多元人才加入，絕對可以找到有興趣的工作，建議大家可以依照自己的所學科系及興趣，來搜尋到相對的職缺內容，而根據不同職缺需求，公司也會依照科技業不同職類的工作，邀請廣達學長姐來為大家現身說法，不管是參加博覽會場次或是說明會場次，歡迎直接前來諮詢，保證帶著滿滿收穫回家。

廣達表示，團隊長年熱情參與各類型校園活動，像是履歷健檢，每年各大校園徵才活動也都將看到親切廣達人的身影，並透過多種生動的影片簡介，來清楚說明不同職類的工作任務、面臨挑戰與所需要的特質，讓各位同學們可以依照自己的興趣與專長，來選擇未來人生的方向。

此外，廣達在接到履歷後，將會邀請大家進行現場面試，並且面試當天將先進行英文測試，根據不同職缺的需求，可能還有專業方面的筆試，所以請你預留半天的時間，只要充滿自信、準備充足，穿著與應對得體即可輕鬆應試。

據了解，廣達自1988年成立以來，便建立起獨具領先群倫的技術與堅強卓越的研發團隊，雄踞高科技市場領導地位，而廣達作為全球各大頂尖科技品牌最重要的研發設計服務夥伴，也從全球最大的筆記型電腦設計製造跨足到雲端產業，持續創新與突破，將觸角延伸到雲端運算解決方案、人工智慧應用、5G次世代網路通訊技術、智慧穿戴、智慧家庭、智慧交通、智慧醫療、智慧製造等領域 。

廣達表示，這次徵選進入集團的人才，將投入AI解決方案、5G、雲端運算Server/Storage/Switch、NB/AIO、VR/AR、智慧家庭、 智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧穿戴、物聯網等產線來加深整體佈局。廣達強調，公司內部最珍貴的資產便是「人才」，團隊認為，人才將是未來再創新局的的關鍵，歡迎具備真才實力的您，加入廣達、放大力量。

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