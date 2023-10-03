錼創攜手台北W飯店 推Micro LED互動裝置藝術
錼創科技-KY創（6854）於今(3)日與台北W飯店攜手呈現MicroLED 互動裝置藝術一一「To Light You Fade」，董事長李允立強調，將繼續探索更多MicroLED跨域創新應用的可能性。
「To Light You Fade 」由RAMDOM 國際設計公司操刀，錼創科技運用環保、高可靠性的MicroLED取代原本的OLED材料，並將數千片MicroLED燈板巧妙拼接，重新演繹這件當代藝術作品。
錼創採用極微小尺寸的MicroLED作為發光材料，將千萬顆MicroLED匯整於燈板上，形成細緻且輕薄的面光源，使得打造出的「To Light You Fade」能展現出優美靜態的鏡面光澤及動態漸層光影。
錼創表示，此次跨界合作打破了傳統的界限，透過環境友善的新材料MicroLED重新為藝術注入了永續活力。讓往來台北W飯店的全世界旅客，都可以身臨其境地感受MicroLED這項發光材料的運用展現。未來，錼創科技將繼續探索更多跨域創新應用的可能性，讓MicroLED不只是做為顯示器光源，在任何光需求場域中，都成為MicroLED的潛在應用場域。
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