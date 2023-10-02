鴻海科技日今天發出邀請函 智慧EV與智慧城市受矚目

鴻海（2317）將在10月18日舉行2023年科技日活動，並在今（2）日發出邀請函，今年除了發表新款電動車之外，還將強調鴻海集團在3+3領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市、低軌衛星與數位健康。

鴻海表示，鴻海科技日自2020年舉辦迄今已邁入第四年，過去三年我們陸續發表 MIH 開放式平台、電動乘用車、商用電動車與電動巴士原型，今年將擴大揭露鴻海科技集團在其他3+3領域的卓越成果，引領您一同感受感受鴻海科技日「3+3=無限」的經典魅力。

今年的鴻海科技日按慣例由董事長劉揚偉主持，上午的開場將由劉揚偉分享策略與願景，接著電動車策略合作夥伴也將對話，鴻海並將分享電動車與半導體的策略，最後發表新款電動車。

至於當天中午，將展示智慧電動車與智慧製造。下午場展示智慧城市、鴻海研究院的成果，並舉辦智慧城市專題演說、低軌衛星論壇，以及分享數位健康策略。

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