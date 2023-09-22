換機潮湧現 台灣大：iPhone 15銷量有望增一成

iPhone 15今（22）日開賣，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔指出，今年iPhone 15整體預購數量倍增，這意味著換機潮湧現，他看好今年整體銷售有望成長1成以上，但就是整體貨量很不夠。

台灣大哥大開賣iPhone 15全系列機款，搶先祭出總價值近300萬元豪禮，今天由總經理林之晨親自扮演機長、個人用戶事業商務長林東閔則扮演戰鬥機飛行員，全力衝刺iPhone 15全系列機款銷售。

台灣大總經理林之晨表示，新一代iPhone 15新機功能大進化，Pro系列搭載新一代A17 Pro晶片、光線追蹤技術、螢幕亮度提升，搭配台灣大獨家代理的熱門遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》、GeForce NOW 雲端遊戲、串流影音MyVideo、Disney+，果粉透過iPhone 15，可以獲得更好娛樂體驗。

林之晨指出，近年台灣總體手機市場持續減速，但台灣大今年前8個月手機累積銷量逆勢成長10%，加上獨門專案mo幣多、Disney+、好速成双與OP響樂生活用戶，占智慧型手機用戶比重超過22%，雙重帶動之下，8月5G用戶數年成長達35%。台灣大看好iPhone 15帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

林東閔表示，從台灣大預購狀況來看，iPhone 15網路預購量增7成、實體通路反應熱烈，開賣後預估應有逾7成用戶申辦1399元以上高資費專案，隨著手機單價上漲，手機業將更仰賴電信補貼銷售，用戶搭配高資費專案購機，將持續挹注ARPU（每用戶貢獻度）成長動能。看好iPhone 15系列銷售量較iPhone 14系列成長至少1成，同時，預估iPhone 15上市將帶動5G用戶數較8月增加約2成。

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