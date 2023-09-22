遭公平會重罰 中華電信董座：會研議相關行政救濟措施

公平會日前裁定中華電信、台灣大哥大聯合取消通話費優惠，分別重罰中華電信4000萬元、台灣大3600萬元；對此，中華電信董事長郭水義今日指出，中華電信跟公平會掌握的資訊有落差，以致公平會出現重罰判決，中華電信會積極研議相關行政救濟措施。

公平會調查發現，台灣大哥大與中華電信在民國107年6、7月間推出699方案贈送通話金優惠後，申辦用戶數集中於該方案，而高資費方案申辦數減少，與原推出時欲增加營收及高資費申辦數目標不符，因而欲取消該等699方案之通話金贈送，希望用戶申辦高資費方案，減少語音收入的損失。

中華電信個家分公司總經理胡學海指出，中華電信沒有動機、也沒有必要做這件事情，可能是在資訊整理上產生落差。

郭水義指出，公平會這次處理的是五年多前的議題，在資訊處理過程中，因為時間長久原因，恐怕公平會、中華電信在各方面資訊掌握上有落差，以致於有這樣的裁判；他也再度強調，「中華電信以誠信為本，沒有必要、也沒有動機為資費參數做聯合行為，會積極做行政救濟。」

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