8月電力燈號續亮轉向黃藍燈 半導體業景氣走向仍偏保守

台綜院今（21）日發布8月台灣EPI電力景氣指數，8月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少0.92%，相較7月用電量跌幅收斂1.84個百分點，整體產業電力景氣燈號連續第二個月呈現「轉向」的黃藍燈。台綜院分析，主要受惠汽電共生自用電量去年同期低基期及消費支出持續暢旺帶動跌幅大幅收斂。

外界關注的半導體業，由於終端需求復甦進度慢於預期，尤其市場對消費性電子需求疲弱，進一步削弱產能利用率。8月半導體業用電量僅小幅成長3%。但，由於記憶體、晶圓代工、晶片通路等電子產品接單減少，8 月出口訂單減少，與用電量兩者走勢來看，半導體業未來景氣走向偏保守。

台綜院表示，整體製造業連續四個月用電跌幅縮小，電力景氣指數續呈轉向的黃藍燈，然而出口訂單連續12個月呈負成長，與用電量兩者走勢來看，製造業電力景氣雖已經開始出現轉向訊號，但是否復甦仍需持續觀察後續發展。

關於未來的經濟走勢，台綜院指出，由於全球通膨持續緩解，各國央行升息循環接近尾聲，美國經濟擴張力道超出預期；惟核心通膨壓力仍存在，利率恐一段時間維持高檔，後續仍需審慎追蹤升息後帶來的緊縮效應，加上歐洲與中國大陸經濟成長不如預期，全球經濟復甦力道遲緩。

不過，國內經濟則受惠下半年旺季備貨效應及AI等新興應商機，推升科技產品及傳統貨品需求；加上第2季國內強勁消費動能助攻下，第3季民間消費持續暢旺，帶動製造業生產活動，國內產業用電成長跌勢收斂。

台綜院表示，綜觀來看，8月國內產業用電主要受惠汽電共生自用電量低基期及消費支出持續暢旺帶動跌幅大幅收斂，又加上光電材料、電腦電子及光學製品等電子業，以及塑橡膠製品、鋼鐵業及機械設備業等，用電成長表現皆優於上個月，推升經濟成長微幅向上。惟半導體業在國際經濟前景不明下，投資轉向保守，同時減弱產能利用率，產業用電僅小幅成長，連帶影響對國內經濟成長看法偏向保守。

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