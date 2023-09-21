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廣積科技 台北總公司擴張喬遷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
廣積為因應業務成長與研發單位的擴張需求，近期喬遷至南港軟體園區F棟15樓新辦公區。廣積／提供
廣積為因應業務成長與研發單位的擴張需求，近期喬遷至南港軟體園區F棟15樓新辦公區。廣積／提供

工業電腦廣積（8050）近期喬遷至南港軟體園區F棟15樓新辦公區。由於原本位於G棟11樓的台北南港總公司辦公室已不敷使用，為因應業務成長與研發單位的擴張需求，於總部所在地南港軟體園區F棟另增購1,762坪的辦公空間，以提供員工更舒適寬敞的工作環境。

廣積專精於強固型工業電腦專業設計與製造，目前在台灣共設立三個位於三重、新莊與平鎮的自有廠區，自行製造並執行嚴格的品質管制，以供應100%台灣設計製造的優質工業電腦產品。

廣積主要產品線包含工業電腦主機板、嵌入式系統、觸控電腦、數位看板播放系統、智慧交通電腦系統以及網路通訊產品，除了標準品之外，廣積亦專精於工業電腦 ODM 客製化服務，可依客戶應用需求量身打造專屬之產品。

廣積指出，我們已協助客戶將產品成功應用至數百項國內外大型客製化專案，包括應用於智慧型電池交換站的戶外型 ODM 觸控電腦、戶外防反光免下車服務汽車點餐系統、高爾夫練習場智慧型計分板、電腦斷層血管造影系統、3D內視鏡影像系統、智慧型停車柱、以及應用於移動式設備的戶外專用手持式平板電腦等。

此外，廣積的網路通訊產品亦已落地應用於各式企業防火牆與工業製造網路安全伺服器，為企業提供強大的網路安全防護及保障。

廣積一向以生產高品質產品和提供優良服務為使命，成立三年即已成功上櫃，並成為創新型工業用嵌入式電腦產品的知名廠商。此次因應公司未來成長動能進行擴張，希望能夠提供更優異和完善的服務給我們全球合作夥伴。

廣積 工業電腦 軟體

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