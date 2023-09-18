宏碁施振榮親揭「2計劃」 揪緯創開風能公司、打造AI未來船

宏碁（2353）創辦人施振榮今（18）日正式與緯創（3231）及Gunter Pauli（藍色經濟理念倡議者）等供應鏈夥伴，一起為「淨零碳排」的最終目標，推動「2項全新計畫」。施振榮宣布，第一項計畫他將與Gunter Pauli（藍色經濟理念倡議者）合資成立一間新公司「保利馬（Porrima Inc.）」，並藉此投入零碳排遊艇與藍能系統的新能源開發。

施振榮指出，保利馬將做為一艘「Porrima未來船」將包括宏碁、緯創、巨星造船、行競科技、循旭科技、嘉信遊艇、台塑、大禾竹藝工坊等生態系業者全部囊括在內，藉夥伴們的強大科技實力，在台灣建立Porrima未來船生態供應鏈，不僅將改變未來海洋航運生態，也將正式帶領整個科技界一同邁向淨零碳排的世界。

施振榮表示，自己將12年來的經驗，投入零碳排遊艇建造，目標建立一個創新的全球性產業，而Porrima過去在沒有化石燃料下已多次環繞地球，總里程高達16萬公里，今年秋季將進行全面改造，並先建造3個小型Porrima，該機體將結合AI打造極具競爭力的零碳排船舶，不需任何燃料，甚至不需備用柴油發電機，而是由新一代的AI驅動，預計2025年2月完成。

施振榮指出，這項計畫同時由宏碁、緯創來負責提供AI技術支援，而另一合作夥伴台塑集團，則負責提供碳纖維，以打造Porrima超輕型和高性能船身。至於太陽能電池將採用循旭科技的最新技術，該技術甚至能減少60%的碳足跡。對此，緯創接受記者詢問時指出，保利馬公司的主要資金來源，大多為施振榮董事長自掏腰包，而技術方面才是由供應鏈夥伴們支援。

此外，第二項計畫則聚集風能發電領域，施振榮宣布，自己已正式與緯創合資成立智帆公司(aiSails)，據「台灣公司資料庫」顯示，智帆董事長由現任緯創資通前瞻技術中心總經理兼緯創生技投控董事長黃俊東來擔任，他與董事丘高玲，同為智帆公司前2大股東，手中各自握有6,500張持股，而第三大股東宏碁創辦人施振榮，則透過名下宏榮投資公司，來持有智帆共一千張股票。 宏碁創辦人施振榮攜手緯創等供應鏈業者成立新公司。記者吳康瑋／攝影 宏碁創辦人施振榮攜手緯創等供應鏈業者成立新公司。記者吳康瑋／攝影 宏碁創辦人施振榮攜手緯創等供應鏈業者成立新公司。記者吳康瑋／攝影

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