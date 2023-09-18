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訂閱時代來臨 21st FinTech攜手華碩推出筆電訂閱方案

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

「訂閱式消費」時代來臨，PChome網路家庭旗下金融科技公司21st FinTech繼去年首度推出台灣市場獨一無二的「iPhone訂閱方案」後．今再宣布重磅攜手全球科技領導品牌－華碩，全新推出全台獨家的「華碩筆電訂閱方案」。

網家表示，此方案訂閱週期為12個月，消費者僅要支付少少的月付款，即可享有無卡分期付款、專屬裝置保障，並承諾隔年將快速安排換新機及回收舊機的整合服務，讓消費者省錢、省事、輕鬆換機無負擔。

後疫情時代加速各類訂閱服務的發展，根據全球調研機構Juniper Research調查指出，2022年全球「訂閱經濟」市場價值將高達2750億美元；GO SURVEY的市調也發現，以「擁有商品」為主的訂閱模式，可說是成長快速、指日可待的趨勢，諸如：汽機車、化妝品、飲食等日用品，都可以被訂閱，萬物皆可訂閱的新時代儼然來臨。

網家表示，21st FinTech作為台灣金融科技產業中服務最多元完整的公司之一，瞄準新世代消費族群緊追潮流，並崇尚靈活彈性的消費模式，看好訂閱商機將持續蓬勃發酵，此次跨界攜手華碩推出「華碩筆電訂閱方案」，具備「年年換新機」、「低月付款」、「免預繳免押金」、「專屬保障」、「回收承諾」五大特色。

21st FinTech總經理周厚宇指出，致力提供商家與消費者更創新、便捷的金融科技產品，展望未來，除了持續擴展產品訂閱選擇的多樣性，並針對不同產品屬性規劃更符合消費者期待的整合型訂閱服務，以滿足新世代消費者求新、求快、求變的購物需求，同時期望結盟更多策略合作夥伴，一同打造更多元的訂閱消費應用場景，極大化產品和服務的價值。

華碩 金融科技

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