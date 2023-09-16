iPhone 15系列引爆換機潮 台灣大：5分鐘內Pro Max全數預購完畢

台灣大哥大（3045）昨（15）日晚上8點與蘋果官網同步開放iPhone 15系列手機預購，開放預購5分鐘iPhone 15 Pro Max就全數預購完畢， 原色鈦金屬、粉色引爆換機潮。

台灣大哥大表示昨（15）日晚上8點起於myfone實體門市、網路門市，同步開放預購 iPhone 15 系列新機。myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 15 Pro Max就全數預購完畢。整體預購量超乎預期，較去年 iPhone 14 系列增七成，其中近7成預購iPhone 15 Pro系列，當中又以256 GB最多果粉預購，占比高達七成。

顏色方面，台灣大指出，iPhone 15 Pro 系列以原色鈦金屬最受歡迎，占比五成； iPhone 15和iPhone 15 Plus中，則有三成預購粉色。

台灣大指出，今年 iPhone 15 系列全機款加入「動態島」、相機規格有感升級，帶動換機潮，預購熱烈程度超乎預期，預購量較去年 iPhone 14 系列增7成。iPhone 15系列機款中， iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max首次採用鈦金屬材質，最受果粉歡迎，Pro系列預購就占所有機款近七成，容量則以256 GB占比7成為最高。

台灣大表示，果粉最愛的顏色方面，原色鈦金屬的最熱門，占整體iPhone 15 Pro系列5成，myfone網路門市昨開放後僅5分鐘，iPhone 15 Pro Max就全數預購完畢，再度展現果粉驚人消費力。實體門市也傳捷報，即將預購額滿。另外，粉色iPhone 15也很受歡迎，占iPhone 15和iPhone 15 Plus的3成。

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