燦坤iPhone 15系列新機預約5分鐘內額滿 預購王是這款

燦坤（2430）今（15）日8點開放iPhone 15' rel='iPhone 15' data-rel='/2/204791' class='tag'>iPhone 15系列新機線上預約，上線5分鐘內即額滿，燦坤指出，成功預購結帳者9月22日開賣日保證取新機，9月22日將正式迎來iPhone 15開賣日。

據燦坤預購數據統計，首次採用鈦金屬材質打造的頂規旗艦款「iPhone 15 Pro原色鈦金屬」榮登新機預購王，其中以容量256GB佔比最多，其次備受果粉期待的顏色是藍色鈦金屬。iPhone 15及15 Plus系列則是以今年主打的夢幻粉色預購量最高，容量選擇以128GB為首選。

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