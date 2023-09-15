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影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

最後一次！亞太電信賣 iPhone 15 祭出三重送

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

亞太電信（3682）與遠傳電信（4904）合併進入最後階段，今年可能是最後一次以亞太電信品牌銷售iPhone系列手機，亞太電信今天宣布，蘋果iPhone 15系列新機9月22日在台開賣，亞太電信當天將於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，頭香果粉免費小升大，再享買一送一，最高現賺逾4.6萬元。

亞太電信表示，當天搶得頭香的幸運果粉，申辦5G極速升等iPhone 15全系列128GB限定方案，月付1,399元，綁約36期購機約，容量加倍直升256GB，升等價值達3,500元（若選擇申辦iPhone 15 Pro Max，限256GB機型專案價減價3,500元），還能免費獨得iPhone 15 128GB一台（市價29,900元），並可參加加碼禮抽獎，最大獎有機會抽中SHARP雙氣流智慧吹風機（市價9,990元）。另外，頭香果粉若符合亞太老客戶資格，續約再送3,000元全家便利超商禮品卡，禮上加禮最高現賺46,390元。

亞太電信表示，寵粉絕不手軟，iP e 15開賣日豪禮送好送滿，現場申辦iPhone 15 128GB限定方案，月付1,399元，36期購機約，第一重「小升大鐵粉禮」新機容量通通免費升級，限前30名現場排隊果粉，容量加倍直升256GB（升等價值3,500元）；若選擇申辦iPhone 15 Pro Max，限256GB機型專案價減價3,500元。

此外，亞太電信祭出第二重「排隊加碼禮」人人有獎送很大，第1名排隊頭香果粉將可獨得iPhone 15 128GB一台（市價29,900元）、第2名至第5名加碼送SHARP 42吋顯示器各一台（市價10,900元）。另外，活動當天排隊前30名，現場成功申辦者皆可再參加抽獎一次，最大獎為SHARP雙氣流智慧吹風機（市價9,990元），獎項總價值超過8萬元。

亞太電信指出，準備第三重「老客戶感恩禮」，前15名老客戶現場成功續約，加碼送3,000元全家便利超商禮品卡。另外，現場申辦成功皆再加送friDay影音2個月暢看序號（價值398元），同時，選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」月繳258元起，守護新機讓您最省心。

亞太電信 iPhone iPhone 15

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