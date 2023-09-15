新首富開講 林百里：我只是電腦工廠的工頭做了許多AI

廣達董事長林百里今日以「迎向未來，與AI共舞」進行演講，他一登場就開玩笑地說，自己只是一個電腦工廠的工頭，不如許多科學家，如今來「班門弄斧」，但自己這些年來做了許多AI，都不知道自己做了好事、還是壞事。

林百里說，現在是AI革命，這讓他感覺自己像當年國父推行革命的心情，來進行報告。

林百里認為，以後只有懂AI的人與不懂AI的人，未來的競爭力和新趨勢都得靠AI執行，因此「AI力即國力」，這一波AI之所以重要，是因為AI算力革命正加速超越摩爾定律。數據中心不是機房裝一裝即可，為因應需求、GPU算力崛起，台積一路至5奈米、4奈米、3奈米改良，提升算力。在超級運算的革命中，台灣已具備非常有競爭力的位置，所以從台積電做的晶圓代工、輝達、超微、載板、機殼等，都是台灣可做，整體供應鏈都具備競爭力。

林百里分析指出，目前全球巨擘的競爭策略，包括貢獻大模型生態、普惠AI平台，並讓AI應用遍地開發。在生態系和機會中，輝達、谷歌、超微和台灣供應鏈都積極參與，未來也會有小型化趨勢，從app應用層、模型層、基礎建設層，不同路途都產生不同應用。

林百里說，現在是新興產業時代，過去的勞力密集時代都已轉變為腦力時代，且恐有25%至50%白領工作會被取代，愈是開發國家，被取代的愈多。

2023年被視為生成式AI元年，台灣人工智慧學校基金會今主辦2023 Taiwan AI Academy Annual Conference台灣人工智慧年會，在南港中央研究院人文社會科學館暨學術活動中心第一會議室，共計4個會議廳盛大舉辦，現場一早即湧入超過千人學員、講者、產官學到場聆聽。

今日AI年會上午開幕式由台灣人工智慧學校基金會董事長中央研究院院長廖俊智主持，榮譽校友、副總統賴清德親自出席致詞，國科會主委吳政忠蒞臨演講。林百里今日也偕同廣達張嘉淵技術長進行第一場演講。

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