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薪水追不上房價 這縣市房價與所得漲幅相差15.6倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
全台及七都近五年房價與所得漲幅。資料來源／591實價登錄
全台及七都近五年房價與所得漲幅。資料來源／591實價登錄

薪水漲幅追不上房價成長速度，也讓不少年輕人對買房萌生躺平的念頭。根據《591實價登錄》統計，近5年七都房價漲幅與家庭可支配所得漲幅，全台近5年房價漲幅約40%，每戶所得漲幅僅6%，相差6.7倍，更有半數縣市的房價與所得漲幅差距超過全台平均，又以台南市相差15.6倍居冠，而買房相對最輕鬆的則是新竹市，房價與所得成長幅度相當，買房負擔相對輕鬆。

全台所得最無力追上房價的縣市就是台南市，台南5年間房價大漲逾66.9%，不過所得卻僅微幅成長4.3%，相差15.6倍。台南近年重大建設蓬勃發展，包括台積電（2330）加碼於南科擴廠、三井OUTLET進駐、大台南會展中心、沙崙綠能科學城以及串聯南科與市區的北外環道路等，在建設利多下，房價率先反應，只能眼看房價海放所得，奪下全台最讓人想躺平的縣市。

接著則是房價與所得漲幅相差10倍以上的桃園市，桃園房價上漲43.4%，不過所得漲幅敬陪末座僅4%。桃園工業區多，近5年成為台商回流大舉投資的地方，擁有產業支撐，加上桃園機場捷運通車、綠線動工，逐漸消弭與雙北的屏障，完成北北桃一日生活圈，吸引不少雙北客移居，促使房價上漲。

房價與所得成長相差超過全台平均的還有高雄市，相差8.7倍，高雄市近年因台積電宣布將於楠梓設廠，帶動高雄房市沸沸揚揚，房價漲幅從2018年到2022年間成長52.2%，然而由於台積電仍處於規劃階段，產業結構並未變動，所得漲幅僅有6%，5年間也讓高雄人離買房之路更加遙遠。

所得追不上房價漲幅的還有台中市，房價由2018年的1字頭，飛躍至2022年的3字頭，漲勢驚人，所得方面則成長7%，相差7.4倍。台中為台商大本營，在中美貿易戰後台商大舉回流，帶來就業人口紅利，加上台中國際會展中心、台中巨蛋、以及台中首條捷運綠線通車等多項建設利多，讓台中房市如虎添翼，房市火熱。

所得與房價成長差距小於全台平均的為新竹縣市，兩縣市近5年所得漲幅非常可觀，成長超過2成，大幅領先全台平均。新竹科學園區近年受惠科技業景氣暢旺，荷包滿滿的竹科新貴紛紛將資金挹注房市，造成以竹科買盤為主的新竹，房價飆漲，又以竹北市為房價領頭羊，帶領新竹縣5年間房價漲幅近8成，不過在所得與房價雙雙成長下，買房對於新竹人來說，仍較全台其他縣市輕鬆。

雙北房價與所得漲幅差距約2倍，因房價基期較高，5年間房價成長18.6%、23.2%，而所得年增直逼10%，高於全台平均，不過僅能表示雙北房價與所得成長幅度相對有成長，高房價的雙北對於多數購屋族來說仍是遙不可及的夢想，尤其以新北來說，2022年所得更少於桃園與新竹縣市，但房價卻高出不少，十足反映出台北居大不易。

台南市房價所得差距大，5年漲幅相差15.6倍。圖／591房屋交易網提供
台南市房價所得差距大，5年漲幅相差15.6倍。圖／591房屋交易網提供

房價 台積電

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