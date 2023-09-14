半導體展門口一排「顯眼包」陸人不解 網一看笑：台灣良率奇蹟的秘密

2023年台灣國際半導體展SEMICON Taiwan上周落幕，流傳一張該展的門口機台照片，背後偷藏台灣人熟悉的「乖乖大神」，然而大陸網友還不太清楚用意，直問「這到底是什麼呀？」，台灣人則是對「這機密」被擺放在這麼顯眼的位置感到驚訝。

近日大陸社群小紅書上一名德國台灣留學生轉發一張半導體展照片，可見到門口票券兌換機台背後，直接黏貼一整排顯眼的零食「乖乖」，緊緊相依卻又突兀的畫面讓大陸網友不解。

台灣國際半導體展上周落幕，被拍下的門口機台照片，背藏台灣人熟悉的「乖乖大神」。 圖／取自X平台

台灣網友則解釋，「一種餅乾名叫乖乖，乖就是聽話的意思」、「機器一定要用綠色的乖乖，而且不能過期」，也有人搶票必買稱「（機台）就沒當過」，還有一名赴陸工作的台人分享「這個真的屢試不爽，我甚至想帶來上海說服外國人IT讓我擺機房」，一名四川網友笑回「好可愛啊你們哈哈」。

引起熱議的照片來自X平台（前推特），不少參加者發現機台背後的「顯眼包」，iCook愛料理和INSIDE共同創辦人蕭上農（fOX）拍下這一幕，寫道「台灣半導體展背後堅強的護國神力」。

另一位網友也分享照片驚嘆「台灣良率奇蹟的秘密就放在半導體展門口嗎…」，眾人紛紛表示，「沒聽過最危險的地方，就是最安全的地方嗎？那些來參展或觀展的外國人，絕對不會想到或相信，我們最尖端的技術，就這麼大剌剌的放在這麼顯眼的地方」、「其實這是整場會展裡最需要被介紹的黑科技」，甚至翻出去年一則舊新聞「中方禁台灣食品進口」，嘲笑「知道中國良率為什麼不好嗎？」，由此可見不少人對此「都市傳說」深信不已。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台灣半導體展背後堅強的護國神力 pic.twitter.com/VmC8NR5Qd7 — fox hsiao (@pirrer) 2023年9月8日

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