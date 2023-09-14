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橘子遊戲產品再惹議 遭公平會開罰200萬

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商橘子（6180）繼先前《天堂M》因寶物中獎機率不實，遭公平會開罰後，今（14）日另一款主力遊戲《新楓之谷》再次因寶物中獎機率不實被公平會裁罰200萬元，引發市場高度關注。

據悉，橘子旗下線上遊戲《新楓之谷》於今年3月舉辦寶箱活動，並刊載「核心寶石機率表」，遭玩家檢舉機率廣告不實，經公平會調查與審議後，確認該機率表不實，因此向橘子處200萬元罰緩。

公平會進一步指出，經考量前述「核心寶石機率表」係因韓國原廠提供錯誤機率數據，橘子發現後，立即修正並補償玩家核心寶石等道具，也坦承核心寶石的公告機率與原廠設定機率確有不符，爰裁處上述罰鍰金額。

近期橘子爭議不斷，先前人氣實況主丁特在玩《天堂M》時，發現寶物機率不實，要求橘子道歉與處理，卻反遭橘子一狀告上法院，雙方對簿公堂後，橘子在訴訟戰接連敗陣，如今又再次因其他遊戲被公平會開罰，引發外界議論。

針對公平會開罰，截至目前為止，橘子發言系統尚無回應。

公平會 廣告不實 線上遊戲

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