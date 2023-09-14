中光電智能機器人展現無人機系列 全新產品首度亮相

中強光電旗下子公司(5371)‐中光電智能機器人將以多項主力產品參加台北國際航太暨國防工業展，包含甫通過國防部驗測的「微型無人機」及「監偵型無人機」、首度曝光的全新產品「VTOL原型無人機」、與Teledyne FLIR共同開發的SIRAS™專業無人機及多款自我開發之無人機酬載相機等，重磅產品同時亮相，除以MIT優勢積極布局軍工領域，高度的自主關鍵技術研發能力更是搶攻商業應用市場的利器。

中光電智能機器人表示，首度亮相的全新秘密武器「VTOL原型無人機」，是一款搭載高階智能雲台酬載的便攜型垂直起降ISR（智能監視與偵搜）無人機，可垂直升降、水平飛行，最大航程60公里以上，滯空時間超過60分鐘，最大起飛重量達25公斤，非常適合長航程且須高續航力的應用場域。此外，其機身、機翼和飛行螺蜁漿間各有分段連接的機構設計，可將機構件、鏡頭和酬載分裝在二個背包，二個人就可輕鬆背負，且只需三分鐘即可完成拆裝。而搭載之雲台酬載具備影像AI運算能力，可自動辨識目標物件，再搭配雷射測距，可精準取得目標物件定位，達到偵搜效益。

本次展覽的另一焦點，就是通過軍方驗測的兩款「微型無人機」及「監偵型無人機」原型機，從飛控模組、遙控器、酬載相機等關鍵組件，到AI目獲與跟隨演算法、飛行控制軟體、遙控器軟韌體等核心技術，皆由中光電智能機器人自行設計、研發及製造，充分展現高度掌握自主關鍵技術和整機MIT設計製造之優勢，不僅完全符合軍方要求的通訊距離、飛行速度、防水防塵等級及避障等規格，亦可因應未來高科技作戰中，更為複雜的無人機應用情境與場域，有效提升部隊監偵能力及作戰效能。

udn討論區