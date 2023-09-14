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高速傳輸需求推動 CPO 崛起 聯鈞盤中攻漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今（14）日聯鈞（3450）早盤開高走高，盤中攻上漲停板51.4元，表現亮眼。法人表示，由於數位需求大增，高速傳輸需求推動 CPO 崛起，聯鈞具備交換器資料傳輸模式進階到共同封裝光學元件技術，以因應800G交換器的需求與效益。

法人分析，AI、社群網站，電商、影音串流等雲端應用市場擴大，帶來巨量數據流量，推升超大資料中心建置數量，伺服器業者勢必強化數據資料的處理與傳輸效能。市場傳出台積電已與博通及輝達合作開發矽光子(CPO)晶片，預估產業規模成長迅速。

另外，法人指出，100G、400G交換器的各種乙太網路埠，使用銅線傳輸，具低成本、高速優勢。進入傳輸速率800G時代，銅線傳輸將出現頻寬不足、信號衰減、高能耗與高成本的劣勢。因此，銅退光進將成趨勢。大廠如博通、思科、輝達等，都已布局 CPO 技術。

其中，法人補充，共同封裝光學元件(CPO)將矽光晶片、交換器晶片、RF晶片等裝配在同一個插槽，形成共同封裝。大幅縮短交換晶片與光模組間距，減少訊號傳輸的路徑長度，可使交換器晶片功耗降低30%、每1位元資料流量單價節省40%及機架密度提升50%。

晶片 博通

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