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中光電集團重磅無人機系列產品 台北國際航太暨國防工業展亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電智能機器人全新產品「VTOL原型無人機」。業者／提供
中光電智能機器人全新產品「VTOL原型無人機」。業者／提供

中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人，以多項主力產品於今（14）日開展的台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2023）中，秀出包含甫通過國防部驗測的「微型無人機」及「監偵型無人機」、首度曝光的全新產品「VTOL原型無人機」、與 Teledyne FLIR 共同開發的 SIRAS™ 專業無人機及多款自我開發的無人機酬載相機等，重磅產品同時亮相，除以 MIT 優勢積極布局軍工領域，高度的自主關鍵技術研發能力更是搶攻商業應用市場的利器。

中光電智能機器人表示，首度亮相的全新秘密武器「VTOL原型無人機」，是一款搭載高階智能雲台酬載的便攜型垂直起降 ISR（智能監視與偵搜）無人機，可垂直升降、水平飛行，最大航程60公里以上，滯空時間超過60分鐘，最大起飛重量達25公斤，非常適合長航程且須高續航力的應用場域。此外，其機身、機翼和飛行螺蜁漿間各有分段連接的機構設計，可將機構件、鏡頭和酬載分裝在二個背包，二個人就可輕鬆背負，且只需三分鐘即可完成拆裝。而搭載之雲台酬載具備影像AI運算能力，可自動辨識目標物件，再搭配雷射測距，可精準取得目標物件定位，達到偵搜效益。

這次展覽的另一焦點，就是通過軍方驗測的兩款「微型無人機」及「監偵型無人機」原型機，從飛控模組、遙控器、酬載相機等關鍵組件，到AI目獲與跟隨演算法、飛行控制軟體、遙控器軟韌體等核心技術，皆由中光電智能機器人自行設計、研發及製造，充分展現高度掌握自主關鍵技術和整機MIT設計製造之優勢，不僅完全符合軍方要求的通訊距離、飛行速度、防水防塵等級及避障等規格，亦可因應未來高科技作戰中，更為複雜的無人機應用情境與場域，有效提升部隊監偵能力及作戰效能。

中光電智能機器人「監偵型無人機」通過軍方驗測。業者／提供
中光電智能機器人「監偵型無人機」通過軍方驗測。業者／提供
中光電智能機器人「微型無人機」通過軍方驗測。業者／提供
中光電智能機器人「微型無人機」通過軍方驗測。業者／提供

無人機 中光電 機器人

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