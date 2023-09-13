台積電3奈米製程助攻 蘋果新機效能再升級

蘋果（Apple）推出iPhone 15' rel='iPhone 15' data-rel='/2/204791' class='tag'>iPhone 15 Pro 系列全新智慧手機，當中採用台積電（2330）3奈米製程打造的 A17 Pro 運算處理器，使效能再度升級，GPU 及神經網路引擎都效能都明顯看增，使 iPhone 15 Pro 系列全面具備更強勁的光線追蹤能力。

蘋果在今（13）日凌晨推出iPhone 15系列全新手機，其中 iPhone 15 Pro 系列更導入以台積電3奈米製程打造的A17 Pro 運算處理器，目前已經在台積電放量生產階段，後段則由日月光（3711）投控等封測廠協力打造，使下半年半導體供應鏈開始大啖蘋果新訂單。

蘋果表示，由業界首款3奈米晶片 A17 Pro 所驅動的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 具備專業級效能和能力。A17 Pro 延續蘋果在智慧型手機晶片上的領先優勢，整體晶片全面升級，其中更包含蘋果史上最大幅度的 GPU 改造。

蘋果指出，全新 GPU 改善了微架構和設計，將比以往快上10％，神經網路引擎的速度也倍增，得以驅動 iOS 17 作業系統中的自動修正和「個人聲音」等功能。專業級 GPU 最高可比以往快達20％，並配備新的6核心設計，可提升峰值效能和能源效率。

有了比基於軟體的光線追蹤快上4倍的硬體加速光線追蹤，iPhone 15 Pro 現在提供更流暢的圖形處理，以及更身歷其境的AR應用程式和遊戲體驗。iPhone 15 Pro 能運行以往未能在智慧型手機上運行的主機遊戲，為使用者帶來掌上型的逼真遊戲體驗。

udn討論區