快訊

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

普亭向金正恩求軍援 烏俄戰爭版的「軸心國」連線？

官商勾結？國民黨：基泰、超思、光電 都指向民進黨同一金主

新唐車用訂單到手 新品本月量產出貨

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
微控制器（MCU）廠新唐（4919）布局車用市場再下一城，日本新唐（NTCJ）宣布全新一代車用電池監控晶片組開始進入量產。（圖：新唐提供）
微控制器（MCU）廠新唐（4919）布局車用市場再下一城，日本新唐（NTCJ）宣布全新一代車用電池監控晶片組開始進入量產。（圖：新唐提供）

微控制器（MCU）廠新唐（4919）布局車用市場再下一城，日本新唐（NTCJ）宣布全新一代車用電池監控晶片組開始進入量產。法人表示，日本新唐成功拿下日系車大單，隨著車用電池市場需求不斷看增，新唐車用營收布局有望再度攀高。

日本新唐宣布，全新一代車用電池監控晶片組開始進入量產，可藉此測量電池芯的電壓、溫度及電池組的電流，並可應用在電動車、混合能源車（HEV）及大容量儲能系統（ESS）。

當中一項特點在於停車或微控制器進入睡眠時，可持續監測電池狀態，並在測量到異常時啟動，未來有機會讓汽車大規模拓展哨兵模式系統，提高車輛靜止時的安全性。

新唐指出，為了推動電動車邁向碳中和化，汽車製造商通過提高鋰離子電池的容量，整合度和安全性來推動電動車更長行駛里程的需求。為了實現電池的高容量和安全性，電池管理系統（BMS）配備了收集電池溫度、充放電電流等各種電池資訊的技術，以延長電池壽命，其中電池監控晶片正是電池管理系統的核心。

事實上，新唐在完成收購日本新唐之後，成功透過自家在日本的晶圓廠拓展出相當多車用產品，舉凡本次的電池監控晶片組，先前的車用飛時測距（ToF）產品都是日本新唐的原先產品線，且由於該晶圓廠早已獲得日系車用供應鏈認證，因此使新唐得以迅速擴大難以進入的日本市場。

法人指出，新唐已經成功透過日本新唐子公司切入日系車用市場，隨著新一代品電池監控晶片開始量產出貨，新唐下半年車用相關營收有機會再度向上，替新唐營運增添額外動能。

新唐 日本 電動車 晶片

延伸閱讀

KKday 台灣旅客消費偏好大揭秘 「它」奪願望清單第一名

傑尼斯性侵案風波發酵 多間日本企業評估廣告代言

Mercedes-Benz G-Class電動車版本即將完工！純電越野大G有望在2024年揭曉

跟上NewJeans腳步去日本、韓國訂製丹寧褲！網：「跟偶像更靠近了～」

相關新聞

中砂大啖3奈米商機 2奈米製程新品2025登場

再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）打進台積電（2330）3奈米後，受惠於近期蘋果新品拉貨需求，使中砂鑽石碟及再生晶圓等...

高通續吃蘋果數據機晶片大單 台積電、日月光等半導體供應鏈受惠

高通（Qualcomm）在台灣時間昨（11）日晚間宣布與蘋果（Apple）再度達成協議，將續吃蘋果 iPhone 的數據...

新唐車用訂單到手 新品本月量產出貨

微控制器（MCU）廠新唐（4919）布局車用市場再下一城，日本新唐（NTCJ）宣布全新一代車用電池監控晶片組開始進入量產...

蘋果5G數據機晶片遲到對台積影響如何？研究最新解讀

蘋果自研5G數據機晶片如市場預期的遲到，依據高通和蘋果11日釋出共同新聞稿顯示雙方數據機晶片合作將延伸至2026年，比原...

蘋概股為何波動？分析師：華為多重曝光良率提升

蘋果明（13）日將發表新機種，資深分析師連乾文分析，市場另一個焦點集中在華為手機的議題上，主因在於華為推出新機 Mate...

Galaxy Z Fold5 限量版正式發售 三星商城接單額滿

三星電子日前與Thom Browne跨界合作，推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦