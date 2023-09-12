新唐車用訂單到手 新品本月量產出貨

微控制器（MCU）廠新唐（4919）布局車用市場再下一城，日本新唐（NTCJ）宣布全新一代車用電池監控晶片組開始進入量產。法人表示，日本新唐成功拿下日系車大單，隨著車用電池市場需求不斷看增，新唐車用營收布局有望再度攀高。

日本新唐宣布，全新一代車用電池監控晶片組開始進入量產，可藉此測量電池芯的電壓、溫度及電池組的電流，並可應用在電動車、混合能源車（HEV）及大容量儲能系統（ESS）。

當中一項特點在於停車或微控制器進入睡眠時，可持續監測電池狀態，並在測量到異常時啟動，未來有機會讓汽車大規模拓展哨兵模式系統，提高車輛靜止時的安全性。

新唐指出，為了推動電動車邁向碳中和化，汽車製造商通過提高鋰離子電池的容量，整合度和安全性來推動電動車更長行駛里程的需求。為了實現電池的高容量和安全性，電池管理系統（BMS）配備了收集電池溫度、充放電電流等各種電池資訊的技術，以延長電池壽命，其中電池監控晶片正是電池管理系統的核心。

事實上，新唐在完成收購日本新唐之後，成功透過自家在日本的晶圓廠拓展出相當多車用產品，舉凡本次的電池監控晶片組，先前的車用飛時測距（ToF）產品都是日本新唐的原先產品線，且由於該晶圓廠早已獲得日系車用供應鏈認證，因此使新唐得以迅速擴大難以進入的日本市場。

法人指出，新唐已經成功透過日本新唐子公司切入日系車用市場，隨著新一代品電池監控晶片開始量產出貨，新唐下半年車用相關營收有機會再度向上，替新唐營運增添額外動能。

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