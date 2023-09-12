Galaxy Z Fold5 限量版正式發售 三星商城接單額滿

三星電子日前與Thom Browne跨界合作，推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，將三星先進摺疊科技與Thom Browne頂級時裝設計完美交織，一釋出在台上市訊息，即刻掀起討論風潮。今（12）日上午10點起正式開賣，三星商城旋即傳出捷報，宣布接單額滿，顯現三星匠心獨具的產品力受到消費者高度肯定。近日三星微風南山旗艦體驗館賞機人潮更是絡繹不絕、詢問不斷，如想入手尊爵不凡的行動體驗，請把握限量機會，前往造訪。

Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版以「Black Tie」社交場合概念為題，汲取Thom Browne經典的紅白藍條紋元素，再以精巧的金色點綴，呈現前衛大膽卻又深富內涵的美感，讓用戶在日常生活中散發尖端時尚風采，處處吸引眾人目光。其不僅在外觀上大放異彩，效能也同樣出色，Galaxy Z Fold5搭載7.6吋大螢幕，可同時執行多個應用程式，帶來更靈活且流暢的操作體驗，加上S Pen助力揮灑創意不設限；結合全新Galaxy Watch6系列，實現生態圈的無縫串聯；一系列獨家配件更顯尊榮，即刻展開行動生活新美學。

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