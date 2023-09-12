快訊

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

普亭向金正恩求軍援 烏俄戰爭版的「軸心國」連線？

官商勾結？國民黨：基泰、超思、光電 都指向民進黨同一金主

Galaxy Z Fold5 限量版正式發售 三星商城接單額滿

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，建議售價99,888元，將自9月12日上午10點起於三星商城及三星微風南山體驗館限量販售。圖／三星提供
Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，建議售價99,888元，將自9月12日上午10點起於三星商城及三星微風南山體驗館限量販售。圖／三星提供

三星電子日前與Thom Browne跨界合作，推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，將三星先進摺疊科技與Thom Browne頂級時裝設計完美交織，一釋出在台上市訊息，即刻掀起討論風潮。今（12）日上午10點起正式開賣，三星商城旋即傳出捷報，宣布接單額滿，顯現三星匠心獨具的產品力受到消費者高度肯定。近日三星微風南山旗艦體驗館賞機人潮更是絡繹不絕、詢問不斷，如想入手尊爵不凡的行動體驗，請把握限量機會，前往造訪。

Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版以「Black Tie」社交場合概念為題，汲取Thom Browne經典的紅白藍條紋元素，再以精巧的金色點綴，呈現前衛大膽卻又深富內涵的美感，讓用戶在日常生活中散發尖端時尚風采，處處吸引眾人目光。其不僅在外觀上大放異彩，效能也同樣出色，Galaxy Z Fold5搭載7.6吋大螢幕，可同時執行多個應用程式，帶來更靈活且流暢的操作體驗，加上S Pen助力揮灑創意不設限；結合全新Galaxy Watch6系列，實現生態圈的無縫串聯；一系列獨家配件更顯尊榮，即刻展開行動生活新美學。

三星電子 Galaxy Z Fold

延伸閱讀

南韓三星啟動史詩級減產 法人看好兩檔庫存利益可期

「奶皇酥」及「瑪德蓮」用香米作 變身霧峰區農會搶手秋節禮

時尚與科技的極致力作！三星Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版登場

三星獲利14年來最差 南韓護國神山怎麼了？

相關新聞

蘋概股為何波動？分析師：華為多重曝光良率提升

蘋果明（13）日將發表新機種，資深分析師連乾文分析，市場另一個焦點集中在華為手機的議題上，主因在於華為推出新機 Mate...

中砂大啖3奈米商機 2奈米製程新品2025登場

再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）打進台積電（2330）3奈米後，受惠於近期蘋果新品拉貨需求，使中砂鑽石碟及再生晶圓等...

英業達急搶才 首度跨進校園招募大使、徵選條件曝光

代工大廠英業達（2356）今（12）日在官網上宣布，第一屆校園大使招募活動進入倒數，邀請想深入了解科技業運作模式、且渴望...

新唐車用訂單到手 新品本月量產出貨

微控制器（MCU）廠新唐（4919）布局車用市場再下一城，日本新唐（NTCJ）宣布全新一代車用電池監控晶片組開始進入量產...

蘋果5G數據機晶片遲到對台積影響如何？研究最新解讀

蘋果自研5G數據機晶片如市場預期的遲到，依據高通和蘋果11日釋出共同新聞稿顯示雙方數據機晶片合作將延伸至2026年，比原...

Galaxy Z Fold5 限量版正式發售 三星商城接單額滿

三星電子日前與Thom Browne跨界合作，推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦